Stand: 21.06.2019 11:34 Uhr

Hamburg feiert Udo Lindenberg bei Heimspiel-Premiere von Karsten Sekund

Mit spektakulärer Bühnenshow und Johannes Oerding sowie Maria Furtwängler als Überraschungsgästen hat Udo Lindenberg am Donnerstagabend das erste von drei Konzerten in Hamburg gespielt. Der 73-jährige Rockmusiker spielt an drei Abenden in Folge in Hamburg.

Vor dem Konzert gab es vor allem zwei Fragen, die seine 12.000 Fans in der ausverkauften Arena im Volkspark umtrieben: Welche Promis kommen heute als Überraschungsgäste? Und hält seine Stimme? Bei einem Auftritt in der Münchener Olympiahalle hatte ihm am Dienstag die Stimme versagt.

Die Antwort auf Frage zwei gab der Panikrocker prompt: "Meine lieben Freunde! Wie geil wieder hier zu sein in Hamburg", sagte er mit kraftvoller Stimme. Und führte sogleich gurgelnd sein vermeintliches Wundermittel vor: Eierlikör!

Auftakt mit "Honky Tonky und "Woddy Woddy Wodka"

Auf prominente Überraschungsgäste mussten seine Anhänger dann lange Zeit warten. Doch das störte niemanden, denn schon der Konzertbeginn verhieß Spektakel. Auf einer überdimensionalen Videoleinwand landete ein imaginärer Jet, die "Panik 1". Mehr als ein Dutzend Udo-Lindenberg Double-steigen von Pyrotechnik begleitet aus und machen gleich Stimmung auf der 200 Quadratmeter großen Bühne.

Der Star selbst landet nebenan in einer Raumkapsel und mit ihm seine Bühnen-Entourage. Acht Tänzerinnen, zwei stimmgewaltige Sängerinnen und los geht die Show mit "Honky Tonky" und "Woddy Woddy Wodka". Udo Lindenberg im Jahr 2019 ist zuweilen mehr Karneval als Konzert. Eine gigantische Show aus Licht und Illustrationen und ein großes Udo Lindenberg Familien-Happening zu dem natürlich das Panikorchester spielt.

Udo Lindenberg zeigt politisch Haltung

Fast jeder Song hat seine eigene spezielle Untermalung, so werden bei "Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klau'n" maritime Bilder eingespielt. Bei "Du heißt jetzt Jeremias" wird Lindenberg durch Kathedralenlicht und Kirchenillustrationen unterstützt. Es ist einer der vielen Songs, in denen Udo Lindenberg politisch Haltung zeigt - hier gegen den Zölibat und für gleichgeschlechtliche Ehen.

Bewegend ist für viele auch der Kinderchor Kids on Stage, der bei der Friedenshymne "Wozu sind Kriege da" auf der Bühne steht. Nebenbei lässt Lindenberg zwei Typen mit Putin- und Trump-Masken in einem Boxring kämpfen und bekennt offen Sympathien für die neue Umweltbewegung Fridays for Future und ihre Aktivistin Greta Thunberg.

Johannes Oerding und Maria Furtwängler auf der Bühne

Aber es gab auch ruhige Momente der Einkehr und der Rückbesinnung, wo Lindenberg leise, nachdenklich und wehmütig wirkte. Unter anderem bei "Hinterm Horizont", das auch zu den Lieblingssongs vieler Fans gehört. Bei "Cello" kommt dann Popstar Johannes Oerding, der als neues Familienmitglied sofort aufgenommen wird.

Kurze Zeit später rockt dann auch noch Schauspielerin Maria Furtwängler mit auf der Bühne. Erst kürzlich hatte sie sich bei "3 nach 9" von Radio Bremen als Udo-Fan geoutet und stieß beim Duett zu "Bist du vom KGB?" auf Gegenliebe beim 73-jährigen Panikrocker.

Onkel Pö wird wiederbelebt

Nach mehr als zwei Stunden und fast 25 Hits wurde weiter ausgiebig gefeiert. Auf der Bühne wurde die legendäre Hamburger Jazz-Kneipe Onkel Pö wiederbelebt. Fast eine halbe Stunde lang tanzten und sangen die 12.000 Fans im Publikum bei Gassenhauern wie "Andrea Doria", "Candy Jane" und natürlich "Reeperbahn". Karneval in Hamburg mit bunt kostümierten Sängerinnen und Tänzerinnen - und das kurz vor dem offiziellen Sommeranfang.

Seine Anhänger, viele im Lindy-Style gekleidet mit grünen Socken, Hut und Sonnenbrille, dankten es mit Standing Ovations. Und die Panikwelle rollt weiter durch Hamburg: Noch zwei weitere Konzerte spielt Lindenberg in der Barclay Card Arena - weniger als zehn Kilometer Luftlinie entfernt von seinem Wohnort: dem Atlantik Hotel an der Alster.

