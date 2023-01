Trauer um "Mr. Tambourine Man": David Crosby ist tot Stand: 20.01.2023 09:55 Uhr David Crosby ist tot. Das teilte seine Frau der Zeitschrift "Variety" mit. Crosby zählte zu den einflussreichsten Rocksängern der 1960er- und 70er-Jahre.

David Crosby, der Sänger und Mitbegründer von The Byrds und Crosby, Stills & Nash, (später Crosby, Stills, Nash & Young) ist im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Der 1941 in Los Angeles geborene Crosby galt als einer der einflussreichsten Rock-Sänger der 1960er- und 70er-Jahre.

Besonders legendär war sein Auftritt mit Crosby, Stills & Nash beim Woodstock-Festival 1969. Bis zuletzt beeindruckte Crosby auch mit seinen Solowerken. Mit Alben wie "Croz" (2014) und "For Free" (2021) war er bis ins hohe Alter erfolgreich. Für seine künstlerischen Leistungen wurde Crosby zwei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

