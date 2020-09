Stand: 04.09.2020 14:09 Uhr - NDR Info

Tom Gregory stellt sein Debütalbum vor

Tom Gregory tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Der Brite Tom Gregory ist zurzeit einer der interessantesten und angesagtesten jungen Künstler. Der 24-Jährige hat sich mit Radio-Hits wie "Small Steps" und "Losing Sleep" längst einen Namen gemacht. Seine Karriere startete er mit einem Auftritt beim Reeperbahn Festival 2017, seitdem geht es nur bergauf. Er hatte etwa mit der Single "Never Let Me Down" internationale Chart-Erfolge, sammelte über 100 Millionen Streams und spielte in einer BBC-Serie mit. Nun ist er zurück in Hamburg, wo er auch zeitweise lebt, und stellt sein Debütalbum "Heaven In A World So Cold" vor.

Tom Gregory beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Pop Erstes Album 2020

Weitere Festival-Acts Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020 Das Hamburger Reeperbahn Festival soll vom 16. bis 19. September 2020 trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. mehr Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen Das Reeperbahn Festival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kleiner als sonst. An den Spielorten gelten Mindestabstand und Maskenpflicht. Die Beschränkungen im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr