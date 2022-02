"The BEING Orchestra" - ein musikalisch-bildnerisches Duo Stand: 17.02.2022 10:50 Uhr Zwei Künstler aus Schleswig-Holstein meinen: Musik kann Bilder erzeugen - im Kopf und auf der Leinwand. Als Duo "The BEING Orchestra" haben der Musiker und der Maler ein audio-visuelles Buch entwickelt.

von Hauke Bülow

Schlagzeuger und Komponist Matthias Krohn sitzt in seinem Tonstudio in Lübeck. Vier Bildschirme hat er vor sich, auf denen er seine Musik im Blick hat. Grüne Lautstärke-Anzeigen flackern auf unzähligen Spuren - so sieht Musik aus, zumindest im technischen Sinne. Doch Matthias Krohn hat in seinen Stücken immer viel mehr gesehen. Musikalische Geschichten, wie er sagt, mit entsprechenden Bildern im Kopf. Nur zu Papier bringen konnte er diese Bilder nie. Im Herbst vergangenen Jahres kam ihm dann eine Idee: Sein Freund und Maler Dietmar Wagner aus Schleswig könnte doch zum Pinsel greifen und passende Bilder zu seiner Musik malen. Die Zusage aus Schleswig kam prompt.

Wagner malt Bilder nach Assoziationen zur Musik

Dietmar Wagner ist begeistert von der Idee, Musik in Bildern zu verewigen. Er hört sich die Kompositionen von Matthias Krohn an und sucht nach passenden Werken in seinem Fundus. Nicht zu jedem Stück findet er ein passendes Bild, deshalb greift der 69-Jährige zum Pinsel und lässt sich inspirieren. "Meistens ist es so, dass ich die Klänge mit geschlossenen Augen auf mich wirken lasse. Dann kommen langsam Assoziationen zur Musik in meinem Kopf", erklärt der pensionierte Kunsterzieher. Dann malt er los. So entstehen ganz unterschiedliche Werke: Mal schrill und bunt, mal ruhig und zurückhaltend. Eben passend zur Musik.

Wüstenlandschaft mit Karawane zur Komposition "Caratub"

Mit Matthias Krohns Komposition "Caratub" verbindet der Maler in seinem Kopf eine Wüstenlandschaft. "Es hat einmal die große Weite, die ich gespürt habe. Und ich habe auch einen Rhythmus, der mich an eine schreitende Menschenmenge erinnerte, einfach mal so umgesetzt. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen", meint Wagner. Davon ist auch Komponist Matthias Krohn überzeugt. "Das ist die Karawane, an die ich beim Musizieren gedacht habe", freut sich der Lübecker.

"The BEING Orchestra": CD mit XXL-Booklet

Gemeinsam haben die beiden inzwischen entschieden, ihr Werk zu veröffentlichen. Als CD mit XXL-Booklet in Schallplattengröße, ein audiovisuelles Buch. "The BEING Orchestra" nennt sich ihr Projekt, mit dem die Künstler kein Geld verdienen wollen, erklärt Schlagzeuger Matthias Krohn. "Das wird zu einem Preis von 25 Euro angeboten. Wenn wir die Herstellungskosten abziehen, bleiben 20 Euro, die wir nicht verdienen müssen, sondern mit denen wir etwas Gutes tun wollen, was unser großes Anliegen ist."

Die ersten Erlöse sollen an das Projekt "Chance For Children" gehen, das Straßenkinder in Ghana unterstützt. Matthias Krohn und Dietmar Wagner zeigen mit ihrer Idee also nicht nur, wie Musik aussehen - sondern auch, dass Kunst kümmern kann.

