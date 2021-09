Stand: 22.09.2021 19:11 Uhr Thala: Dream-Pop aus der Hauptstadt

Thala tritt am 24. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Bevor sich Thala für die Musik entschieden hat, jobbte sie auf den Kanaren in einer Bar und machte eine Ausbildung zur Tauchlehrerin. Dann machte die Berlinerin in ihrer Heimatstadt Straßenmusikerin, spielte außerdem in Bars und Cafés. Thalas Debüt-Single "Serenade" klingt ein bisschen nach Cigarettes After Sex oder Beach House.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Von Joy Denalane bis Bruckner: Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de in Kooperation mit ARTE Highlights im Livestream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr