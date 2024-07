Stummfilmpianist vertont EM-Achtelfinale Deutschland-Dänemark Stand: 28.06.2024 08:30 Uhr Stephan von Bothmer, Deutschlands bekanntester Stummfilmpianist, vertont EM- und WM-Spiele live in Kirchen und kommentiert musikalisch die Fußballspiele. Am Sonnabend liefert er in Berlin den dramatischen Soundtrack fürs Achtelfinale Deutschland - Dänemark.

Vor 20 Jahren hat alles begonnen: Der damals 33-jährige Pianist und Komponist Stephan Graf von Bothmer hat erstmals seine spezielle Art von Fußball-Livekommentar gespielt. Normalerweise spielt er für Stummfilme im Kino oder Konzertsälen. Für Fußball-Live-Übertragungen liefert er am Flügel oder an der Orgel seine einzigartige Show. Er beschreibt es auf seiner Homepage: "Public Viewing ohne nervige Moderatoren, dafür mit dramatischer Live-Filmmusik." Die Show ist schon mehrfach in den internationalen Medien übertragen worden, darunter auch beim ZDF-Frühstücksfernsehen.

EM-Achtelfinale Deutschland-Dänemark mit dramatischer Stummfilmmusik

Die aktuelle Fußball Europa-Meisterschaft in Deutschland bildet keine Ausnahme, der mittlerweile 53-Jährige hat bereits in Frankfurt Oder das Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland vertont, am 19. Juni in Hannover-Springe das Spiel Deutschland-Ungarn, dort in der St. Andreas Gemeinde. Die kommenden Live-EM-Konzerte spielt von Bothmer in Berlin. Jedes Fußball-Konzert beginnt seinen Angaben zufolge mit dem Einlaufen der Mannschaften 15 Minuten vor Anpfiff.

Die nächste Veranstaltung ist nun bereits das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark, ab 21 Uhr in der Emmaus-Kirche in Berlin Kreuzberg. Auf Youtube hat der Musiker ein Beispiel von einem Spiel Deutschland gegen Italien hochgeladen und es zeigt: Mitfiebern ist ausdrücklich erwünscht. Das Ganze basiert ganz demokratisch auf der Basis von Spenden am Eingang, ohne Ticketverkauf und nach dem Motto: "first come, first serve". Aber, wie Bothmer auf seiner Seite schreibt: "Die Kirchen sind riesig und bieten genug Sitzplätze."

Es bleibt also abzuwarten, wie die Vertonung am Sonnabend klingt, wenn die Spieler Deutschlands und Dänemarks in Dortmund ins Stadion kommen - und wie es ausgeht.

