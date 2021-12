"Stille Nacht" und Co: Wo kommen unsere Weihnachtslieder her? Stand: 19.12.2021 13:35 Uhr Weihnachten ist kaum vorstellbar ohne die Musik und den Gesang. Aber wo kommen die Weihnachtslieder eigentlich her? Ein Besuch bei dem Hildesheimer Theologen und Kirchenmusiker Jochen Arnold. Beitrag anhören 4 Min

von Miriam Stolzenwald

Laut Jochen Arnold ist der Weihnachtslied-Klassiker "Stille Nacht" in 300 Sprachen übersetzt worden. "Das Lied ist fast auf der ganzen Welt bekannt - es gibt sogar zehn Stille-Nacht-Museen", so der Theologe.

"Stille Nacht": Ein armer Hilfspriester schrieb den Text

Eines dieser Museen steht in Arnsdorf, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Salzburg. Dort hatte der Hilfspriester Joseph Mohr ein Gedicht geschrieben und Franz Xaver Gruber gebeten, eine Melodie dazu zu komponieren. Diese hat Gruber wohl am 24. Dezember 1818 in seiner Wohnung, dem Ort des heutigen Museums, komponiert. Laut Legende sind Mohr und Gruber daraufhin mit der Gitarre durch die Straßen im Salzburger Land gezogen und haben das "Stille Nacht"-Lied gesungen.

"Dieser arme, einfache Hilfspriester hatte selber gar keine intakte Familie", erzählt Kirchenmusiker Arnold. "Er war ein uneheliches Kind und hat vielleicht deshalb das traute Paar und den holden Knaben im lockigen Haar besonders besungen."

Viele Weihnachtslieder aus dem 19. Jahrhundert

Vor elf Jahren wurde das Lied in Österreich sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. "Die meisten Weihnachtslieder, die wir heute kennen, kommen aus dem 19. Jahrhundert. Also 'Stille Nacht', 'O du fröhliche', 'Kommet ihr Hirten' und so weiter", so Arnold. Es gebe aber auch eine ganze Reihe aus dem 16. Jahrhundert, etwa "Es ist ein Ros’ entsprungen", und dem 17. Jahrhundert, zum Beispiel "Ich steh an deiner Krippen hier".

Das älteste Weihnachtslied ist sogar noch früher entstanden: "Nun komm, der Heiden Heiland" geht auf einen lateinischen Hymnus zurück, den der Bischof Ambrosius im Jahr 386 geschrieben hat. Genau genommen ist es ein Adventslied. Martin Luther übersetzte den Hymnus später ins Deutsche. Von ihm stammt vermutlich auch die Melodie, die heute dazu gesungen wird.

"Vom Himmel hoch": Krippenspiel bei den Luthers

Auch ein anderes, sehr bekanntes Weihnachtslied geht auf Martin Luther zurück: "Luther schrieb 'Vom Himmel hoch, da komm ich her' wohl für seine Kinder zu Hause", erklärt der Kirchenmusiker. "Es ist ein Kinderlied auf die Weihnacht und für ein häusliches Krippenspiel. Das, was wir heute eher im Gottesdienst am heiligen Abend in der Kirche erleben, hat man durchaus auch zu Hause aufgeführt. Nach dieser Bebilderung in drei Szenen hat Luther das Lied auch aufgebaut."

