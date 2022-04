Sperger-Wettbewerb für Kontrabass: Heute Finale im Video-Livestream Stand: 03.04.2022 08:02 Uhr Rund 50 junge Kontrabassistinnen und -bassisten aus aller Welt versammeln sich in diesen Tagen in Rostock, um vor einer internationalen Jury in insgesamt vier Runden um die vordersten Plätze zu spielen.

Im Wettbewerbsfinale, das NDR Kultur heute ab 17 Uhr im Video-Livestream überträgt, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Norddeutschen Philharmonie Rostock unter der Leitung von Eckehard Stier begleitet. Neben Bargeldpreisen von mehr als 15.000 Euro werden auch Sachpreise und Konzertengagements verliehen.

Der weltweit größte Wettbewerb für das größte und tiefste Streichinstrument

Für junge Kontrabassistinnen und -bassisten ist dieser Wettbewerb ein Karrieresprungbrett: Ehemalige Preisträger*innen spielen in den besten Kulturorchestern Europas oder sind als erfolgreiche Solist*innen und Kammermusiker*innen weltweit unterwegs.

Ein Revolutionär seiner Zeit

Johannes Matthias Sperger war ein Kontrabassvirtuose und von 1789 bis zu seinem Tod im Jahr 1812 Mitglied der Mecklenburgisch-Schweriner Hofkapelle in Ludwigslust. In dieser Zeit hat er 18 Kontrabasskonzerte komponiert.

"All you need is bass..."

"Die Werke Johann Matthias Spergers haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer wichtigen Marke in der Ausbildung junger Kontrabassistinnen und -bassisten auf den internationalen Konzertpodien entwickelt", sagt die Künstlerische Leiterin des Sperger Wettbewerbs Christine Hoock. "Ich freue mich, dass der Internationale J.M. Sperger Wettbewerb als Erinnerung und Wertschätzung an diesen Komponisten weiterhin in die Welt strahlt und viele Musiker anzieht und begeistert."

