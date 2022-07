Die 77. Sommerlichen Musiktage Hitzacker starten am Wochenende Stand: 27.07.2022 11:54 Uhr Es ist das älteste Kammermusikfestival Deutschlands: die Sommerlichen Musiktage Hitzacker. Am 30. Juli geht es los und dabei treffen Tradition und die Gegenwart aufeinander. Das Motto: "Zeit.Räume".

Seit 1946 ist es so: Immer Ende Juli/Anfang August ist Hitzacker, der verträumte Ort an der Elbe, eine gute Woche lang erfüllt von Klängen unterschiedlichster Art und wird zu einem Platz der Begegnung und des intensiven Austauschs. Das besondere Profil des ältesten Kammermusik-Festivals in Deutschland war von Anfang an geprägt von der Idee, alte und neue Kammermusik zusammenzuführen. Bis heute hat sich dieses Prinzip erhalten, wurde aber immer wieder auf originelle Weise neu interpretiert. Dieses Jahr steht es unter dem Motto "Zeit.Räume".

In Hitzacker treffen international gefeierte Künstlerinnen und Künstler aufeinander

Auch in diesem Jahr sind wieder international gefeierte Künstlerinnen und Künstler mit dabei, wie zum Beispiel Viviane Hagner, Kim Kashkashian, das Quatuor Diotima. Erstmals in Hitzacker ist Harriet Krijgh. Was auch in diesem Jahr nicht fehlen darf, sind die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler, wie Geiger Javier Comesaña Barrera. Auch sie gehören zur DNA des Festivals, so die Veranstalter. "In Zeiten, in denen sich das Kulturleben neu aufstellt und neu aufstellen muss, sich hinterfragt und den viel zitierten Neustart probt, fühlen wir uns ganz beheimatet: Unser Festival ist darin geübt, seit jeher ein Ort des Aufbruchs und der Erfindung zu sein", sagt Intendant Oliver Wille.

Es sind viele Uraufführungen geplant

Eröffnet werden die Sommerlichen Musiktage Hitzacker mit der Produktion "Kokon" mit Bas Böttcher, den Tänzern Yui Kawaguchi und Ruben Reniers, Johannes Fischer am Schlagzeug und dem Kuss Quartett - gemeinsam bringen sie Wortkunst, Performance, Musik und Imagination auf die Bühne. Außerdem setzt Pianist Pierre-Laurent Aimard gemeinsam mit dem Kuss Quartett die Musik Elliott Carters zu Mozart in Beziehung. Die Sopranistin Ania Vegry führt Poulencs Monodrama "Die menschliche Stimme" auf, eine Oper über äußere und innere Distanz. Um dem Motto "Zeit.Räume" gerecht zu werden, erklingt Musik von Frederic Mompou in einem Sonnenaufgangskonzert. Dieses Jahr wird es mehrere Uraufführungen geben, darunter ein Werk des Komponisten Mark Andre. Hinzu kommt die Erstaufführung eines außergewöhnlichen Gemeinschaftswerkes von Enno Poppe und Rebecca Saunders.

In der Not des ersten Pandemiejahres erdacht, wird die Konzertbühne auch 2022 inmitten des Publikums zu finden sein - klanglich, räumlich und atmosphärisch ein vielbesprochener Gewinn - so beschreiben es die Veranstalter.

