Stand: 21.09.2021 17:13 Uhr Some Sprouts: Somgs zwischen Traum und Melancholie

Some Sprouts treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Wie Bruckner kommen auch Some Sprouts aus dem Indie-Pop-Hotspot Regensburg. Die Band kennt sich zum Teil schon aus Schulzeiten. Das Quintett präsentiert einen entspannten, aber tanzbaren Sound. Dabei vereinen Some Sprouts nicht nur Indie, sondern auch Dream-Pop und melancholisch angehauchten Folk in ihren Songs.

