Sofia Portanet: Neue Welle der Avantgarde

Sofia Portanet tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Gerne retro, aber niemals aus der Zeit gefallen. Die Musik von Sofia Portanet erinnert nicht zufällig an die Neue-Deutsche-Welle-Idole der 80er. Die in Kiel geborene Wahl-Berlinerin, die in Paris aufgewachsen ist, singt mal Deutsch, mal Englisch, mal Französisch - um das gerne schrill. Sound- und Vocal-Explosionen wie in "Planet Mars" gehören bei ihrer Musik dazu. Aus schon 40 Jahre alten Stil-Elementen macht Sofia Portanet avantgardistische Popsongs. Und wenn sie die BBC bereits "Germany's next international pop star" nannte, wer will da schon widersprechen?

Sofia Portanet beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Neue Deutsche Welle, Pop Erstes Album 2020

