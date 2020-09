Stand: 08.09.2020 16:18 Uhr - NDR Info

Shybits: Vintage-Musik mit Sommer-Flair

Shybits treten am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Treffen sich ein Italiener, eine Südafrikanerin und ein Brite in Berlin - schon entsteht eine Band. Die drei Freunde Liam, Piero und Meg fanden sich 2017 als Shybits zusammen und spielen traditionsreiche Punk- und Rock-Songs mit gefälligen Melodien. Musik für einen sonnigen Strandtag in den Ferien, je lauter, desto besser. Für Musikvideos wie von Shybits wurde der Begriff "Vintage" erfunden. Ihre zeitlose Musik liegt immer im Trend.

Shybits beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Rock, Punk Gründung 2017 Gesang, Gitarre Liam Bradbury Gesang, Bass Piero Pecci Schlagzeug Meghan Wright

