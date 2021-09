Stand: 21.09.2021 18:26 Uhr Sharktank: Talent trifft auf perfekte Chemie

Sharktank treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Typisch für Katrin, Mile und Marco aus Österreich ist ihr vital-melodischer Feel-Good-Rap. Dafür kombinieren Sharktank ganz entspannt Pop mit Hip-Hop, Indie mit Rap. Musik, die zu einem Tag am See passt. Oder Talent trifft auf die perfekte Chemie.

