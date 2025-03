Schwerin: Konzerte zu "Tage Alter Musik" noch bis Sonntag Stand: 28.03.2025 13:09 Uhr Die Gambe steht im Mittelpunkt der 28. Tage Alter Musik in Schwerin. Der NDR unterstützt die Veranstaltung. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert mit dem Schweriner Vocalensemble in der St. Paulskirche.

von Pia Rademann

Tilmann Köhler spielt seit seinem siebenten Lebensjahr die Viola da Gamba. Auf den ersten Blick sieht sie einem Cello verblüffend ähnlich, doch sie hat mehr Saiten. "Das Cello klingt voller. Bei der Gambe sind sehr viel mehr Obertöne dabei durch die vielen Saiten und auch durch die Bauart. Der Korpus ist auch viel dicker als beim Cello. Das typische bei der Gambe, dass sie eben sehr zart, sehr leise und ja obertönig klingt."

Die "Bein-Geige"

Die Gambe ist aufgebaut wie ein Cello. Nur der Stachel unten fehlt. Stattdessen klemmt sich der Musiker die Viola da Gamba zwischen den Waden. Die Übersetzung Bein-Geige passt also ganz gut. Im 17. Jahrhundert erfreute sie sich großer Beliebtheit.

Im Gegensatz zu einer großen, prunkvollen Sinfonie ist die Alte Musik eher leise. Das Publikum müsse genauer hinhören, findet Gambist Tilmann Köhler. Die Blütezeit der Gambenmusik war rund um 1600 und brachte viele der heute relevanten Werke zutage. "Da sind ganz viele melancholische Musiken entstanden, gerade auch in England. Die sogenannte "Lachrimae“ von Dowland. Das ist die Tränenmusik der Traurigkeit und das ist ganz berühmte Gambenmusik für fünf bis sechs Gamben."

Alte Musik soll populärer werden

Bei den diesjährigen Tagen Alter Musik in Schwerin wird in jedem Programmpunkt mindestens eine Gambe zu hören sein, bestätigt Uta Wendorf. Die Musikerin hat 1995 das vom Musikverein Mecklenburg-Vorpommern getragene Festival mit ins Leben gerufen. "Es geht mir ja eigentlich darum, dass man die Alte Musik ein bisschen populärer macht. Weil die hat ja ein bisschen ein Nischendasein. Viele Leute denken, ich habe neulich wieder jemanden getroffen, dem ich den Flyer gegeben hab: "Oh, das ist ja anstrengend oder das ist ja kompliziert!“, und das wollen wir natürlich durchbrechen.“

Umfangreiches Programm noch bis Sonntag

In diesem Jahr präsentiert der Verein ein vielseitiges Musikprogramm. So wird am Sonnabend in der Volkshochschule Schwerin ein Kinofilm zum Thema Barockmusik gezeigt. Das Collegium für Alte Musik Mecklenburg-Vorpommern ist Sonnabend in der Schlosskirche zu erleben und ebenfalls in der Schlosskirche gibt es am Sonnabend-Vormittag ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm

Spielen mit der Stadlmann-Gambe

Ein Programmhöhepunkt ist die Präsentation der sogenannte Stadlmann-Gambe. Diese wurde 1778 in Wien gefertigt, für einen Gambisten am Ludwigsluster Hof. Zuletzt wurde das Instrument in der Landesbibliothek Schwerin aufbewahrt. Allerdings war die Gambe unspielbar. Nach ihrer Restaurierung wird sie nun wieder der Öffentlichkeit präsentiert und soll regelmäßig bespielt werden. Besonders an dieser Gambe ist an ihrem oberen Ende ein holzgeschnitzter Kopf eines singenden Mannes mit Hut.

