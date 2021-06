Schönberger Musiksommer: Kammermusik und Kinderkonzerte Stand: 08.06.2021 16:55 Uhr Zum Auftakt gab es Kinderkonzerte: Beim Schönberger Musiksommer stehen bis Mitte September mehr als 30 musikalische Veranstaltungen in der Stadtkirche auf dem Programm. Beitrag anhören 4 Min

von Karin Erichsen

Die Glocke der Schönberger Stadtkirche ruft endlich wieder zu Konzerten. Und die ersten acht Veranstaltungen der neuen Musiksommer-Saison richten sich an das jüngste Publikum: Rund 40 Kindergartenkinder lernten am Dienstagvormittag den "Roten Priester und seine Violine" kennen. Gemeint war Antonio Vivaldi, dessen Lebensgeschichte von vier Studenten der Lübecker Musikhochschule vorgestellt wurde, entlang einiger berühmter Werke. Die Kleinen verfolgten die effektvolle Musik mit großen Augen - ein dankbares Publikum für die jungen Instrumentalisten.

Schönberger Musiksommer: Kammermusik für Klavier und Streicher

Mit Kammermusik vor allem für Klavier und Streicher wird es in diesem Jahr beim Musiksommer weitergehen, wie der Künstlerische Leiter Kantor Christoph Minke ankündigte. Allerdings will der Musiksommer auch in diesem Jahr nicht gänzlich auf Bläser verzichten. So werde der hauseigene Bläserchor in Erscheinung treten. Die Orgel wird in dieser Saison als Instrument des Jahres eine zentrale Rolle spielen: als Solistin und in Kombination mit Violine, Klavier oder Klarinette.

Neues Ticketsystem

Wer die Konzerte des Schönberger Musiksommers besuchen will, sollte sich in diesem Jahr frühzeitig um Karten kümmern, wie Geschäftsführer Karsten Lessing warnt. Das Festival hat Pandemie-bedingt ein neues Ticketsystem eingeführt. Die Plätze werden dabei nach Corona-Regeln vergeben.

Neu gegründeter Verein veranstaltet den Musiksommer

Der Musiksommer wird seit diesem Jahr nicht mehr von der Kirchengemeinde, sondern von dem neu gegründeten Verein Musik und Kunst Schönberg veranstaltet. Damit soll die Kirchengemeinde entlastet und der Musiksommer langfristig auf sichere Beine gestellt werden. Kantor Christoph Minke bleibt Künstlerischer Leiter.

Weitere Informationen Kulturpartner: Schönberger Musiksommer In der St.-Laurentius-Kirche finden von Juni bis September Konzerte statt - von klassischer geistlicher Musik bis zu experimentellen zeitgenössischen Konzerten. extern

