Sänger Bill Ramsey mit 90 Jahren gestorben Stand: 05.07.2021 15:20 Uhr Seine Liebe galt dem Jazz, mit seinen Schlagern wurde er zum Star. Am 2. Juli ist Bill Ramsey in Hamburg gestorben.

Der Schlager- und Jazzsänger Bill Ramsey ist tot. Seit 30 Jahren lebte der gebürtige US-Amerikaner mit seiner Ehefrau Petra in der Hansestadt, war Professor für Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Theater.

Schon als Schüler verdiente sich Bill Ramsey als Jazz-Sänger Geld. Der Wehrdienst brachte ihn in den 50er-Jahren nach Frankfurt. Hier studierte Ramsey Soziologie, trat aber häufiger in Jazzschuppen auf, als im Auditorium. Bei der US Air Force in Frankfurt am Main blieb sein musikalisches Talent nicht unbemerkt und Ramsey wurde vom Soldatensender AFN engagiert.

"Souvenirs" - sein erster Hit

1958 wurde ihm sein erster Plattenvertrag in Deutschland angeboten, nur ein Jahr später gelang ihm mit dem Lied "Souvenirs" der erste Hit. Mit seinen Liedern und knallbunten Jacketts bald zum Markenzeichen im Nachkriegsdeutschland: "Pigalle - die große Mausefalle", "Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe" oder auch "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett". Fast jedes Kind konnte die Hits von Bill Ramsey in den 50er- und 60er-Jahren mitsingen. Damals hat der gebürtige Amerikaner mit seiner rauen Stimme und seiner humorvolle Art dem oft noch ernsten Schlager eine neue Leichtigkeit verpasst. Ramsey versprühte Lebensfreude und Spaß – und war damit die perfekte Besetzung für die Komödien des deutschen Fernsehens der 60er-Jahre.

Auch wenn Ramseys Liebe eher dem Blues und der Jazzmusik galt, so hat er es nie bereut Schlager gesungen zu haben: "Nein, es war kein großer Bruch für mich. Der Song ‘Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett‘ ist zum Beispiel eine Swingnummer, die auch von Kurt Edelhagen und seinem Orchester gespielt wurde, damals ein Top-Jazzorchester in Europa", erzählte er noch im April in der NDR Sendung "Klönschnack".

Neben diversen Fernsehauftritten, nicht nur in Spielfilmen, sondern auch in vielen Musikproduktionen wie "Talentschuppen" oder im Kinderprogramm konzentrierte sich Ramsey dennoch musikalisch wieder mehr auf den Jazz. In den späten 60er-Jahren nahm er zusammen mit Paul Kuhn sein erstes Album "Ballads and Blues" auf. Der "Spiegel" schrieb: Die bislang beste in Deutschland produzierte Jazz-Vokalplatte. Und Ella Fitzgerald bescheinigten dem Amerikaner: "Er singt wie ein Schwarzer". Am Freitag ist Ramsey in seiner Wahlheimat Hamburg im Alter von 90 Jahren gestorben.

