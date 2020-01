Stand: 08.01.2020 11:48 Uhr - NDR 90,3

"Romeo and Juliet": Eine Spur Ghetto, ein Pfund Kitsch

Adrienne Canterna und ihre Kompanie Rock the Ballet sind Experten für überbordendende Show-Ballette. Auf Kampnagel in Hamburg sind sie seit dem 7. Januar mit ihrer Choreografie zu "Romeo und Julia" zu Gast. Die Show ist, so versprechen es die Künstler, ein Update ihrer Uraufführung von 2013. NDR 90,3 Autor Peter Helling war in der Kampnagel-Fabrik dabei und war - anders als die meisten im Publikum - nicht begeistert.

von Peter Helling

Manche Geschichten sind einfach unverwüstlich. Sie begeistern auch noch 400 Jahre nach Entstehung - so auch "Romeo und Julia" als Rockoper. Die Kompanie Rock the Ballet steht für schmissig-fetzigen Tanz, ist allerdings mehr Akrobatik und Sport als hohe Kunst. Aber was heißt das schon? Sie reißt das Publikum mit.

Vivaldi und Katy Perry als Hintergrundmusik

Sie bietet die größte Liebesgeschichte aller Zeiten: zwei verfeindete Familien, Romeo aus der einen, Julia aus der anderen. Auf einem Ball lernen sie sich kennen und lieben. Um das deutlich zu machen, legt Rock the Ballet entsprechende Musik auf. Alles kriegt man doppelt: Die Bösen tragen Pumamuster und schwarzes Leder. Die Videos im Hintergrund zeigen, was man eh schon weiß: Mond bei Nacht, Traumvilla und prächtiges Schlafzimmer.

Show ohne Geheimnis - dem Publikum gefällt's

Hier ist alles deutlich, das Stück hat kein Geheimnis - aber diese pure Show kommt an. Eine Zuschauerin freut sich: "Wenn man Vivaldi und Katy Perry in eine Show bekommt, dann ist man schon ziemlich gut." Eine andere ist begeistert: "Das war super, absolute Klasse. Alles, das Bühnenbild, die Choreografie, die tänzerische Leistung, das war eine in sich geschlossene super Darstellung!"

Der Klassiker verschwindet hinter coolen Moves

Schmachtende Blicke, eine fetzige Mischung aus Spitzentanz, Hip-Hop, viel Sixpack, sogar Kreischen im Publikum: Da vibriert jeder Brustmuskel. Die Augen werden satt. Aber leider verschwindet der Klassiker hinter den coolen Moves.

Eine Spur Ghetto, ein Pfund Kitsch. Das Pfund dieser Kompanie unter Adrienne Canterna, die auch die Julia tanzt, ist frischer, unverkopfter, mitreißender Tanz - Lady Gaga statt Neumeier. So richtig kann sich der Abend aber nicht entscheiden: Will er eine Geschichte erzählen - oder reines akrobatisches Feuerwerk sein? Die Tänzer und Tänzerinnen legen sich echt ins Zeug, hüpfen, rennen, boxen, verbiegen sich - und zeigen vor allem eines: das Lebensgefühl der Jugend.

Künstlerische Leitung, Choreografie: Tänzerin Adrienne Canterna

mit Kyle Lucia, Silken Kelly, Marquis Floyd und Jadyn Reddy In meinen Kalender eintragen

