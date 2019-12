Stand: 06.12.2019 11:57 Uhr

Robbie Williams zu Gast in der NDR Talk Show

Am Freitagabend ist der britische Pop-Star Robbie Williams zu Gast in der NDR Talk Show, um sein erstes Weihnachtsalbum, "The Christmas Present" vorzustellen. Er wird nicht nur plaudern sondern auch zwei Lieder zum Besten geben, eins gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Doch er kommt nicht allein. Ebenfalls zu Gast sind der Koch Alexander Herrmann, Musiker Olli Schulz, Schauspieler Sebastian Koch und Milan Peschel, Moderatorin Mareile Höppner und Astronautin Samantha Cristoforetti.

Große Erfolge nach Take That

Geboren wird Robert Peter Williams 1974 in Stoke-on-Trent in Großbritannien. Seine Eltern betreiben einen Pub und sein Vater tritt als Varietékünstler auf. Schnell möchte der Sohn in die Fußstapfen seines Vaters treten und gewinnt seinen ersten Talentwettbewerb mit drei Jahren. Er spielt viel Theater, bevor er 1990 Mitglied der britischen Boyband Take That wird. Es ist der Beginn seines großen Erfolges. Doch er steigt 1995 bei der Band aus und startet seine Solo-Karriere: Er verkauft weltweit rund 77 Millionen Tonträger, wird vielfach ausgezeichnet, alleine 18 Mal mit dem Brit Award. Zu seinen größten Hits gehören "She's The One", "Angels", "Feel", "Let Me Entertain You" und "Come Undone".

"The Christmas Present": Duett mit Helene Fischer

Inzwischen ist er mit Ayda Field verheiratet, Vater von drei Kindern und veröffentlicht jetzt sein erstes Album mit Weihnachtsliedern. Neben internationalen Musikern wie Bryan Adams oder Rod Stewart, wird es darauf auch ein Duett mit Helene Fischer geben. Sie ist aber nicht die Einzige, die an seiner Seite singen darf.

