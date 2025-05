Ricardo Spiegel: Zwischen Friseur-Salon und DJ-Pult Stand: 17.05.2025 06:00 Uhr Ricardo Spiegel ist seit mehr als 30 Jahren Friseur in Glinde. Sein Herz schlägt noch immer für den Beruf, doch sein großer Traum ist ein anderer - elektronische Tanzmusik zu produzieren. Beitrag anhören 4 Min

von Joanna Figgen

"So jetzt kommt die Zwangsjacke für die weniger schlimmen Fälle", sagt Ricardo Spiegel mit einem Augenzwinkern und wirft den Friseurumhang über Kundin Sandrina Lorenz. Fröhlich und locker geht das Geschnacke zwischen den beiden los. Sie kennen sich gut, denn Sandrina Lorenz ist seit 20 Jahren Kundin bei dem Friseur aus Glinde (Kreis Stormarn).

Noch deutlich länger arbeitet der 49-Jährige als Friseur. Freunde ermuntern ihn Anfang der 1990er-Jahre zu der Ausbildung, erzählt er: "Wir sind damals Skateboard gefahren und dann sagte einer: 'Mensch, werd' doch Friseur.' Ich habe schon damals meinen Kumpels die Haare geschnitten. Nicht nur mit der Maschine, sondern richtig mit Kamm und Schere."

1993 beginnt er schließlich seine Ausbildung. "Ich liebe meinen Job, zu 110 Prozent", sagt er, während er Strähne für Strähne färbt und in Alufolie einpackt, "der Job ist künstlerisch kreativ und man hat was mit Menschen zu tun. Kein Tag ist wie der andere".

Klassisches Musikstudium kommt nicht in Frage

Doch sein großer Traum ist eigentlich etwas anderes. Er will elektronische Tanzmusik produzieren, auf den großen Bühnen der Welt auflegen. "Music was my first love. Music is my love and will be my love forever", sagt er sehnsüchtig.

Doch aus Sorge vor der "brotlosen Kunst" entscheidet er sich gegen die Musikkarriere. Das Friseurhandwerk ist dann halt doch "sicherer und vernünftiger", denkt er damals.

Doch ganz los lässt Ricardo Spiegel der Traum einer großen Musikkarriere nie. Das sieht man auch im Keller seines Einfamilienhauses in Breitenfelde (Herzogtum Lauenburg). Synthesizer, Turntables, Mikros und Boxen reihen sich aneinander. Während Freunde sich Autos kaufen, stecke er sein Geld in die Technik, sagt er.

Der Durchbruch lässt auf sich warten

Eine Zeitlang hatte der 49-Jährige eine Band, doch seine Bandkollegen haben nicht so mitgezogen, wie sich der Friseur das gewünscht hätte. Die Band zerbricht. Zwischenzeitig arbeitet er mit einem Joe-Cocker-Double zusammen. Die beiden produzieren sogar Musik miteinander, erzählt Spiegel, doch sein Musikpartner verstirbt unerwartet.

Trotz der Rückschläge steht für den Schleswig-Holsteiner fest: "Wenn du irgendwas verfolgt, etwas liebst - du darfst nicht aufhören. Sondern du musst dein Ziel, deinen Ehrgeiz weiter verfolgen." Und er macht weiter. Bis er zuletzt "Save me now" produziert und den Song mehreren Plattenfirmen zum Hören anbietet.

Auch vor "Save me now" hat er schon mal Demoversionen seiner Lieder an Plattenfirmen geschickt - aber mit seinem neuen Lied war es anders: "Dieses Mal war das eben so, dass sich vier Plattenfirmen tatsächlich dafür interessiert haben und mit mir einen Plattenvertrag geben wollten. Da war ich natürlich total glücklich, total stolz."

Am 24. April veröffentlichte das Label Prime Edm Records den Song auf allen gängigen Plattformen. Was daraus wird, bleibt noch abzuwarten, sagt Spiegel. Die Insides - also zum Beispiel die Abrufzahlen - könne er erst nach einem Monat einsehen.

126 Beats per Minute - der Rhythmus seines Herzen

Er nutzt die Wartezeit für Song Nummer 2: "Too heavy" soll der heißen. Ricardo Spiegel sitzt zwischen zwei wummernden Lautsprechern, seine Augen sind gebannt auf seinen Computer gerichtet, eine Hand auf dem Synthesizer, der vor ihm liegt. Mehr braucht es heutzutage nicht, um Musik zu machen. Eigentlich braucht es noch nicht einmal mehr den Synthesizer, auch das geht heutzutage digital, erklärt der 49-Jährige. Doch er mag das Gefühl der Tasten, Knöpfe und Regler, sagt er.

Auch "Too heavy" läuft natürlich mit 126 Beats in der Minute, seine Wohlfühlzone: "Das ist der Rhythmus, wo ich mit muss. Ich fange dann an mit dem Kopf zu wippen, dann kommt dieser Gänsehaut-Effekt. Es geht übers Ohr ins Herz und dann gleich in die Beine."

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn Rock und Pop