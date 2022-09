Reeperbahn Festival-Blog - Tag 3: Große Emotionen und Standing Ovation Stand: 24.09.2022 08:23 Uhr NDR Kultur Musikjournalist Matthes Köppinghoff ist beim Reeperbahn Festival unterwegs. In seinem Blog erzählt er von seinen Beobachtungen auf St. Pauli. Sein Highlight am dritten Tag war Betterov & Friends im Michel.

von Matthes Köppinghoff

Es ist eine komische Tradition, dass sich mein Tagesrhythmus beim Reeperbahn Festival etwas verschiebt. So habe ich meinen letzten Blogtext gestern um 4:13 Uhr abgespeichert und weggemailt. Bis ich im Bett war, war es dann etwa 5 Uhr. Trotzdem bin ich seit 9 Uhr wach, alles Rumwälzen hilft nichts - also stehe ich auf. So mache ich mich an diesem Freitag bereits um kurz vor 12 Uhr auf zum ersten Termin: Bei dem Panel zu "Music Cities as Eco-Systems: New Strategies" sitze ich zwar interessiert, aber mit mehr Ringen als Augen bei der Konferenzveranstaltung. Kurz: Ich bin deutlich übernächtigt. "Gut, dass es Sonnenbrillen gibt", denke ich mir und schlurfe anschließend etwas ziellos über das Festival Village auf dem Heiligengeistfeld, dann aber doch zu einem tollen Kaffeeladen in der Detlev-Bremer-Straße. Hier bekomme ich meinen ersten Kaffee des Tages - und so langsam wird es besser mit der Müdigkeit.

Kaffee hilft!

Mit einem Americano in der einen und meinem Notizbuch in der anderen Hand beginnt mein musikalischer Tag einmal mehr beim N-JOY Reeperbus: Hier treten Freekind auf. Sara Ester Gredelj und Nina Korošak Serčič waren vor ein paar Tagen auch bei NDR Kultur à la carte Extra zu Gast, da war ich aber schon unterwegs zum Reeperbahn Festival und habe die beiden verpasst. Ihre Crossover-Mischung aus Hip-Hop, Neosoul und R'n'B gefällt nicht nur mir, sondern auch den vielen anderen, die sich hier am frühen Nachmittag vor dem Reeperbus versammelt haben. Noch sind Freekind ein Geheimtipp, mal schauen, wie lange das noch so bleibt.

Fridays for Future legen den Verkehr lahm

Der heutige Freitag steht auch in Hamburg im Zeichen von Fridays for Future. Man merkt es an einerseits leeren Straßen und Protestierenden, anderorts an zugestopften Straßen und Staus. Gut für alle die, die wie ich die U-Bahn oder das Rad für die Anreise zum Festival gewählt haben. Zurück zur Musik: District Five aus Zürich schaue ich mir auf der Spielbude XL an. Eine Mischung aus Indie und Jazz, die mir gefällt. Ich notiere mir: muss ich künftig noch mehr hören. Doch auch heute steht für mich ein Konzert in der St. Michaelis Kirche an, daher mache ich mich wieder zeitig auf den Weg.

Großer Andrang im Michel

Der Andrang im Michel ist groß, eigentlich ist es das erste Mal, dass ich die Barockkirche für ein Konzert so richtig voll erlebe. Kein Wunder, schließlich ist die Betterov-Show für viele (einschließlich mir) das Tageshighlight. Wer den Künstler noch nicht kennt: Manuel Bittorf alias Betterov wurde in Bad Salzungen in Thüringen geboren, hat eine Ausbildung zum Industriemechaniker abgebrochen und macht stattdessen deutschsprachigen Indie-Rock. Mich persönlich erinnert sein Sound ein bisschen an Post-Punk-Heroen wie Interpol, nur eben auf Deutsch. Mit seiner EP "Viertel Vor Irgendwas" hat sich der Wahlberliner Betterov eine Menge Fans erspielt, bald steht sein Debütalbum "Olympia" an.

Betterov & Friends: Eine emotionale Show

Als "Betterov & Friends - die Reeperbahn Festival Session" ist das Konzert angekündigt, mit sehr prominenten Gäst*innen: Die deutsche Sängerin Novaa macht mit, auch Schauspielerin und Sängerin Paula Hartmann, wie auch Singer-Songwriter Fil Bo Riva und sogar Olli Schulz gibt sich die Ehre. Anders als gestern gibt es für mich dieses Mal einen Platz ganz weit oben hinten, aber dennoch bin ich happy - denn ich erlebe ein bemerkenswertes Konzert. Betterov wird neben den Gäst*innen von zahlreichen Musiker*innen unterstützt, unter anderem von einem Streichensemble. Die Songs werden deutlich reduzierter als in den Studiofassungen aufgeführt, doch das macht sie nur noch ergreifender.

Betterov freut sich sichtlich, hier auftreten zu dürfen: Auch ihn beeindruckt die Kulisse, und wir Zuschauenden genießen die poetischen Texte, die emotionaler nicht sein könnten. Vor allem "Bring mich nach Hause" mit Paula Hartmann ist wunderschön. Zwischendrin schicke ich meiner Frau ein kurzes Video davon, sie antwortet: "Oh mein Gott, das ist herzzerreißend schön". Und das sehen hier heute alle so, die vor und um mich herum stehen. Das Konzert endet mit Standing Ovation, neben mir höre ich: "Das war jetzt schon mein Festivalhighlight." Dem kann ich tatsächlich nur beipflichten. Ein Abend, von dem man sich wünscht, er wäre direkt auf Platte gepresst worden, um ihn immer wieder erleben zu können.

Etwas Kontrastprogramm

Nun, was soll nach so einem Highlight folgen? Eigentlich könnte ich zufrieden nach Hause gehen, aber das wäre ja erstens langweilig und zweitens geht’s hier auch um Berichterstattung. Daher mache ich mich auf den Weg ins Molotow und erlebe dabei den Kiez, wie er weltberühmt ist: Mit dem freitäglichem Partyvolk, das zwischen den Bars hin und her tingelt, beleuchtet von grellen Lichtern, die mich bis heute faszinieren. Nach zwei von Corona geprägten Jahren ist es schön, dass das Reeperbahn Festival auch von dieser Seite endlich wieder etwas normaler wirkt und wieder tausende Besucher*innen unbeschwert über die Reeperbahn strömen; die einen auf der Suche nach Konzerten, die anderen nach dem Partyrausch.

Kurz vorm Schlafen noch ein Besuch im Molotow

Als Kontrastprogramm zu gerade eben schaue ich mir Salò im Molotow Backyard an, also dem Innenhof des legendären Clubs. Wir Zuschauenden finden die Show des Musikers Andreas Binder... recht unterhaltsam. So gibt’s zum Beispiel ein Cover des Echt-Hits "Du trägst keine Liebe in dir". Aber klar - das ist eben ganz was anderes als der Betterov-Auftritt. Wenig später gehe ich in den Club selbst, um mir Alex Lahey anzuschauen, die heute mit ihrer Band schon die dritte Show spielt. Der Indie Rock gefällt mir auch recht gut, dennoch schleiche ich mich wieder raus, um noch ein paar Minuten bei Kiwi Jr. aus Toronto zuzuschauen. Doch dann gebe ich auf: Es liegt nicht an den Bands, aber ich bin mittlerweile zu müde und mache mich auf den Weg an den heimischen Schreibtisch.

Meine Highlights am Sonnabend

Die Liste mit Künstler*innen, die ich morgen gern sehen möchte, ist wirklich lang, daher hier die Highlights: Scotch & Water möchte ich mir anschauen (um 16:30 Uhr, Festival Village im Spiegelzelt). Vomit Heat sind für mich Pflicht, mal schauen, welche Show ich schaffe (18:15 Uhr im Festival Village oder um 23:45 Uhr im Indra). Stella Sommer (19:40 Uhr in der St. Pauli Kirche) habe ich mir in der Reeperbahn Festival-App markiert, ebenso Oum Shatt (um 20:20 Uhr in der Skybar im Molotow) und Sharktank (21 Uhr, Festival Village /Spiegelzelt). Anna Calvi (19:30 Uhr) und Warhaus (23:15 Uhr) in der Elbphilharmonie werde ich wohl nicht schaffen, kann ich aber sehr empfehlen. Und für alle, die sie verpasst haben: Freekind spielen erneut - um 21:20 Uhr kann man die beiden im UWE sehen.

Nur noch einen Tag dauert das Reeperbahn Festival 2022. Ein paar feine Sachen gibt es noch zu sehen, daher sehe ich zu, etwas mehr Schlaf als gestern abzubekommen. Aber ich bin optimistisch für den morgigen Endspurt. So dann, wir lesen uns morgen, gute Nacht!

