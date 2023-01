Rammstein-Frontmann Till Lindemann feiert 60. Geburtstag Stand: 04.01.2023 07:23 Uhr Till Lindemann wird heute 60 Jahre alt. Auf der Bühne präsentiert sich der Frontmann der Rockband Rammstein mit provokanten Texten und schrillen Outfits. Doch Lindemann schreibt auch Gedichte.

von Katharina Guleikoff

Lindemanns Markenzeichen ist der klagende Opernbass mit dem rollenden "R". Mit Rammstein hat Lindemann seit Gründung der Band elf Nummer-eins-Platten herausgebracht und mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft. Rammstein ist die erfolgreichste deutschsprachige Band im Ausland, frenetisch gefeierten Russland, in Japan und auf dem amerikanischen Kontinent. Und auch im eigenen Land lassen Rammstein und vor allem Till Lindemann die Fans im ausverkauften Stadion begeistert und stimmlos zurück.

Brachialer Sound und gigantische Pryroshow

Das Erfolgsrezept: donnernde Bässe, brachialer Sound, viel nackte Muskeln und eine opulente Bühne mit echtem Blut und gigantischer Pyroshow. Lindemann, der vor seiner Zeit als Musiker als Zimmermann, Korbflechter und Techniker arbeitete, hat sich für die Showeinlagen zum Pyrotechniker ausbilden lassen - einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits um der Langeweile zu entgehen, verrät der 1997 dem schwedischen Fernsehen:

"Ich fühlte mich einsam und langweilte mich auf der Bühne. Zwischen den Refrains und Strophen muss ich etwas machen. Ich hatte nichts zu tun, und ich kann doch nicht tanzen. Also habe ich überlegt, was ich tun kann und begannen mit kleinen Feuereinlagen. Und dann wurde es größer und größer.

Den immer wieder auftauchenden Vorwurf, politisch zu weit rechts zu stehen, weisen Lindemann und Rammstein stets von sich. Die Provokation ist ein Stilmittel, das sich auch durch das Leben und die Arbeit Lindemanns zieht. Als Jugendlicher fliegt er aus dem DDR-Schwimmkader und ist Schlagzeuger der DDR Punkband First Arsch.

Lindemanns unbekannte Seite: Autor von Gedichtbänden

Bei Rammsteins Bühnenshows wirft Lindemann auch mal geköpfte, tote Fische von der Bühne. Sein turbulentes Liebesleben mit oft weitaus jüngeren Frauen und seine Texte sorgen regelmäßig für Aufregung. Neben Liedern schreibt er seit Kindheitstagen Gedichte. Der Sohn des in der DDR bekannten Kinderbuchautors Werner Lindemann und der Kulturjournalistin Brigitte Lindemann hat bisher drei Gedichtbände herausgebracht.

Duett mit Chansonsängerin ZAZ

Auch musikalisch ist Lindemann mehr als Rammstein. So hat er den Text für Roland Kaisers Song "Ich weiß alles" geschrieben - nur einer von Lindemanns Ausflügen in ein anderes Genre. Romantische Töne schlägt der Texter und Sänger im Duett mit der französischen Chansonsängerin ZAZ an. Für sie ist Lindemann ein charismatischer Mann mit sanfter Seite.

Kindheit und Jugend bei Schwerin

Den großen Auftritt sucht Lindemann nur als Sänger. Im Umgang mit den Fans ist er scheu, Interviews mit ihm sind selten. Geboren in Leipzig, aufgewachsen in einem Dorf bei Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern am Schweriner See, zieht es ihn immer wieder in die Natur. Zu seinem Privatleben äußert er sich ungern. Bekannt ist, dass er zweimal geschieden ist, zwei Töchter, einen Sohn und mindestens einen Enkel hat. Und dass er am 4. Januar 1963 geboren wurde, heute vor 60 Jahren.

