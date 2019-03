Stand: 26.03.2019 15:05 Uhr

Starpianist Levit wird Professor in Hannover

Der Pianist Igor Levit wird Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Das teilte die Hochschule am Dienstag mit. "Endlich ist es offiziell. Und es ist für mich die schönste Nachricht, die schönste Veränderung und Bereicherung meines Lebens der vergangenen Jahre", schreibt der 32-jährige Pianist auf seinem Twitter-Account.

Pianist Igor Levit kombiniert Lehr- mit Konzerttätigkeit

Kurzbiografie Igor Levit Igor Levit wird am 10. März 1987 in Nizhni Nowgorod in Russland geboren. Seine Familie zieht nach Deutschland, als er acht Jahre alt ist. Zwischen 2000 und 2003 ist Igor Levit Student am Institut für Frühförderung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Später studiert er Künstlerische Ausbildung für Klavier und absolviert 2012 die Soloklasse. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt die Zusammenarbeit mit dem Royal Concertgebouw Orkest, den Berliner Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden sowie Tourneen mit dem Bayerischen Staatsorchester, den Wiener Philharmonikern und dem Tonhalle Orchester Zürich.

Levit kehre nun als Klavier-Professor an den Ort zurück, den er seit seinem neunten Lebensjahr kenne, so Levit in einem Interview mit der "HAZ". Am 1. Oktober übernimmt er, den die "New York Times" einen der "bedeutendsten Künstler seiner Generation" nannte, die Professur für Klavier in Hannover, um "Studierende bestmöglich individuell in ihrer künstlerischen Entwicklung zu fördern". "Es ist mein Zuhause, der Ort ist mir heilig", sagte Levit im Gespräch mit der "HAZ". Er halte die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen für eine der wichtigsten Positionen der Hochschule und wolle sich "nach außen und innen sehr um diesen Bereich bemühen". Igor Levit wird die Professur mit einer halben Stelle annehmen, um seine Konzerttätigkeit mit der Lehrtätigkeit kombinieren zu können.

