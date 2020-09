Stand: 08.09.2020 16:43 Uhr - NDR Info

People Club: Synthie-Soul aus Berlin und der Welt

People Club treten am 19. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Mithilfe eines Schwarzen Bretts in Unis oder Supermärkten kann man vieles finden. Im Falle von People Club sogar eine ganze Band. Die fünf Bandmitglieder aus Australien, Neuseeland, den USA und Großbritannien verschlug es alle nach Berlin - nun machen sie zusammen Musik. Sie alle orientieren sich an den Motiven des Soul und an Techniken des Motown. Gleichzeitig transportieren sie ihren Sound durch Synthies aber in die heutige Zeit. Beim Reeperbahn Festival in Hamburg wartet auf ihr Publikum eine energiegeladene Show.

People Club beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Synthie-Soul Gründung 2018 Gesang Sarah Martin Synthies Pete Costello Bass Ray Sonder Perkussion Drew Deal Gitarre Saxon Gable

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr