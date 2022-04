Parkinson wird in Bad Segeberg mit Musik und Kunst behandelt Stand: 11.04.2022 06:00 Uhr Rund 300.000 Menschen leben in Deutschland mit Parkinson, einer Erkrankung, die die Bewegungsfähigkeit einschränkt. In Bad Segeberg gibt es eine Fachklinik für Parkinson, die Musiktherapie anbietet.

von Linda Ebener

Es sind vor allem die künstlerischen Aktivitäten, die bei der Behandlung der Krankheit helfen. Das kann das Malen sein, Singen oder Tanzen - Hauptsache es macht den Erkrankten Spaß. Das zeigen verschiedene Studien. Ein positiver Nebeneffekt: Die Symptome werden verringert und das Selbstbewusstsein wird gesteigert.

"Dem ollen Parkinson ein Schnippchen schlagen"

Walter Meyer aus Stockelsdorf hat 2013 die Diagnose Parkinson bekommen: "Wenn ich musiziere, dann fliegt man einfach davon, die Musik öffnet ganz neue Türen und Tore - immer wieder neu. Sie beruhigt einen. Sie puscht einen. Musik gibt einem alles mit auf den Weg, was man so für den Alltag braucht. Musik macht das Leben leichter und Musik lässt dann eben auch mal für eine Zeit den ollen Parkinson vergessen, das ist vielleicht das Wichtigste, was die Musik für mich bedeutet."

In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit anderen Musikern zwei Alben produziert und schreibt emotionale Texte. Wenn er singt und Gitarre spielt, ist er in einer anderen Welt: "Wenn man dann so ein fertiges Produkt in der Hand hält, dann ist das auch so ein gewisser Stolz, dass man trotz der Krankheit den Parkinson ein Schnippchen geschlagen hat und die CD dann eben fertig gemacht hat."

Musik erzeugt Dopamin und unterstützt Betroffene

Neben seiner eigenen Musik geht er unter anderem zur Musiktherapie in die Bad Segeberger Fachklinik für Parkinson. Franziska Bologna ist dort Musiktherapeutin und ist begeistert, was für Fortschritte die Patientinnen und Patienten durch die Musik machen: "Musik macht gute Laune, kann Emotionen regulieren und die Leistungsfähigkeit steigern. Das kommt auch daher, dass die Musik den auditiven Kortex, eine Region im Gehirn, aktiviert und dadurch die Aufmerksamkeit erhöht. Musik hält das ganze Nervensystem auf Trab, da sie gleichzeitig verschiedene Teile des Gehirns anregt. Der Patient hat somit das Gefühl, eine ganze Körpertherapie zu machen."

Bei Parkinson fehlt den Betroffenen das Glückshormon Dopamin und das wird durch die Musik und die Kunst wieder aktiviert, so auch bei Bernd Braun aus Bad Segeberg. Er hat seit 2005 Parkinson. Erst wollte er nicht glauben, dass ihm singen hilft, doch es klappt: "Gerade im Empfindungsbereich, den können die modernen Medikamente nicht erreichen, aber die Musik. Denn sie ist die Sprache der Gefühle - und die spreche ich, auch wenn ich sie nicht gelernt habe."

Gesang und Bewegung helfen

Braun leitet in Bad Segeberg eine Parkinson-Selbsthilfegruppe, in der unter anderem gesungen und Theatergespielt wird: "Da spielt nicht nur die Stimme eine Rolle, sondern sämtliche Übungen, die ein Parkinson-Betroffener jeden Tag machen müsste. Weit ausholende Bewegungen, große Schritte, kurze Bewegungen. Wenn Sie sich im Theaterraum umschauen, gibt es viele Varianten den Kopf zu bewegen oder auch das Sprechen. Denn eines der kompliziertesten Apparate des Menschen, das ist die Stimme."

Bernd Braun, seine Frau Christine und Walter Meyer wollen jetzt einen Wohnraum schaffen, der barrierefrei und speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Pflegegraden zugeschnitten ist, vorrangig Menschen mit Parkinson - das Wohnprojekt GenoTrend.

Selbstbestimmtes Leben im Wohnprojekt

Ein Grundstück gibt es schon und jetzt werden weitere Wohnungen vergeben. Wann der Bau losgeht, steht noch nicht fest. Aber Walter Meyer freut sich jetzt schon auf das Ergebnis: "Wenn es denn fertig ist, leben dort Menschen zusammen, die in erster Linie natürlich Betroffene von Parkinson sind. Das können Angehörige sein, das können Partner von Betroffenen sein, das können Betroffene selber sein. Was dort erreicht werden soll, ist, dass Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen in einem Höchstmaß an Selbstbestimmung und Individualität dort leben können, und zwar so, wie sie das selber gerne möchten."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 11.04.2022 | 06:40 Uhr