Stand: 22.09.2021 12:17 Uhr PVA: Auf den Spuren von Duran Duran

PVA treten am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

PVA gehören zu den angesagten Livebands der britischen Hauptstadt. Die Musik des Trios um Josh Baxter, Ella Harris und Louis Satchell ist inspiriert von der Ravekultur der 90er. Es vereint industriellen Sound, New Wave, Post-Punk und Angeber-Pop. Und so erinnern PVA aus London manchmal an Bands wie Duran Duran.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Von Joy Denalane bis Bruckner: Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de in Kooperation mit ARTE Highlights im Livestream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr