Online-Premiere: Konzert des Staatsorchesters Braunschweig

Seit März 2020 sind die Räume des Staatstheaters Braunschweig für das Publikum geschlossen. Nur von Mitte September bis Ende Oktober waren Zuschauerinnen und Zuschauer im Theater erlaubt.

"Digitale Bühne" präsentiert erstes Sinfoniekonzert

Um trotzdem möglichst viele Menschen zu erreichen, hat das Staatstheater eine "Digitale Bühne" ins Leben gerufen, auf der Theaterstücke und Opernaufführungen des Ensembles zu sehen sind. Erstmals präsentiert sich dort nun auch das Staatsorchester Braunschweig, mit einem Sinfoniekonzert als Online-Premiere.

Aufgezeichnet wurde es bereits in der vergangenen Woche als eine Art "Geisterkonzert": Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Generalmusikdirektor Srba Dinić spielten dabei vor leeren Stuhlreihen. Auf dem Programm stehen die Ballett-Suite "Der Triumph der Zeit" von Alexander Zemlinsky, das Oboenkonzert D-Dur op. 144 von Richard Strauss mit Solist Salomo Schweizer und die Sinfonie Nr. 2 d-Moll op. 49 von Louis Spohr. Das Konzert ist ab 11 Uhr hier im Video-Stream zu sehen.

Louis Spohr - einst weltberühmter Komponist aus Braunschweig

Spohr war ein einst sehr berühmte Geiger, Dirigent und Komponist. Zu seinen Lebzeiten genoss er ähnliche Bekanntheit wie Mozart, Beethoven oder der Teufelsgeiger Paganini. Spohr wurde am 5. April 1784 in Braunschweig geboren und starb am 22. Oktober 1859 in Kassel. In Braunschweig gibt es einen Spohrplatz, im Braunschweiger Staatstheater einen Louis-Spohr-Saal und die Stadt verleiht alle drei Jahre den Louis Spohr Musikpreis.

Spohrs 2. Sinfonie entstand 1820 während eines Aufenthalts in London im Auftrag der renommierten Philharmonic Society und wurde, wie Spohr in einem Brief festhielt, "vom Publiko mit einem Enthusiasmus aufgenommen wie seit meiner Anwesenheit hier noch kein anderes Orchesterstück".

