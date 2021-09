Stand: 22.09.2021 12:10 Uhr OSKA: Songs übers Kennenlernen und Verlassenwerden

OSKA tritt am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Die Musik der Niederösterreicherin ist eine Mischung aus Pop, Folk und Soul. In ihren melancholischen Popsongs singt Maria Burger aka OSKA mit ihrer zerbrechlichen aber gehaltvollen Stimme übers Kennenlernen und Verlassenwerden.

