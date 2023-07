Ein Orden für die Scorpions Stand: 25.07.2023 06:27 Uhr Die Scorpions sind Deutschlands erfolgreichste Band und spielen auf der ganzen Welt. Einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood haben sie schon. Heute bekommen sie auch in ihrer Heimatstadt Hannover eine Auszeichnung.

von Torben Hildebrandt

Es ist gar nicht lange her, da standen die Scorpions in ihrer Heimatstadt Hannover auf der Bühne: Mitte Mai bejubelten 11.000 Fans in der ausverkauften ZAG-Arena die deutschen Rock-Dinosaurier. Klaus Meine, Rudolf Schenker und die anderen Bandmitglieder spielten eineinhalb Stunden sämtliche Klassiker der fast 60-jährigen Scorpions-Geschichte. Es war ein Heimspiel für eine Band, die weltweit die Hallen füllt - die es aber in Deutschland oft schwer hatte. Im Publikum in Hannover: Freunde, Familie, Weggefährten. Hier wissen sie, was sie an ihren Scorpions haben.

Scorpions weltweit unterwegs - in Niedersachsen zu Hause

Heute Nachmittag hat die Band schon wieder ein Heimspiel. Noch so ein Gute-Laune-Termin in der Heimatstadt: Die Scorpions werden mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) empfängt die Bandmitglieder Klaus Meine (75), Rudolf Schenker (74) und Matthias Jabs (67) im Gästehaus der Landesregierung. Frontman Meine und die beiden Gitarristen Schenker und Jabs bilden das Herz der Band. Die Anreise ist für alle drei kurz. Auch wenn sie auf allen Kontinenten unterwegs sind - sie leben in der Wedemark in der Region Hannover und in Schwarmstedt im Heidekreis.

Eine Milliarde Klicks bei Youtube

Niedersachsen würdigt mit der Auszeichnung das Engagement der Scorpions in der Musik und im Ehrenamt. Ministerpräsident Weil dürfte den Welthit "Wind of Change" erwähnen, für viele der Soundtrack zur Wende. Das Lied war 1991 in 78 Ländern in den Charts, elf Mal erreichte die Ballade mit dem typischen Meine-Pfeifen Platz 1. Der Erfolg glüht bis heute nach: Kürzlich schaffte das Musik-Video bei Youtube die magische Grenze von einer Milliarde Klicks. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schrieb Sänger Klaus Meine ein paar Zeilen des Songs um. Auch bei den Auftritten wie zuletzt in Hannover widmete Meine das Lied den Menschen in der Ukraine.

Von Sarstedt bei Hannover nach Tokio

Die Bandgeschichte der Scorpions kennt eine Reihe von Superlativen: mehr als 120 Millionen verkaufte Platten, mehr als 5.000 gespielte Konzerte von Rio bis Tokio, ein eigener Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Angefangen hat alles in Hannover. Streng genommen in Sarstedt im Landkreis Hildesheim - dort gründete Gitarrist Rudolf Schenker die Band 1965 unter dem Namen "Nameless". Die Band hat die Rockmusik über Jahrzehnte geprägt und nutzt ihre Popularität auch für wohltätige Zwecke: Klaus Meine ist zum Beispiel Schirmherr der Niedersächsischen Krebsstiftung und unterstützt die NDR Benefizaktion "Hand in Hand". Rudolf Schenker unterstütze in seinem Wohnort den Bau einer Sporthalle für Grundschüler mit einer Spenden-Aktion. Auch für ihre ehrenamtliches Engagement erhält die Band am Nachmittag den Orden.

