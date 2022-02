"Neustart Amateurmusik": Wiederbelebung der Amateurensembles Stand: 24.02.2022 07:52 Uhr Um Blasorchester, Kirchenchöre und andere Ensembles in der Pandemie zu unterstützen, will der Bundesmusikverband Chor & Orchester die Amateurmusik mit dem Förderprogramm "Neustart Amateurmusik" unterstützen.

von Birgit Schütte

Viele Amateurensembles stehen nach zwei Jahren Pandemie vor einer ganz neuen Situation: Viele Proben konnten nicht stattfinden, fast 90 Prozent der Konzerte sind ausgefallen und Einnahmen gab es auch keine. Das hat eine Umfrage des Bundesmusikverbands Chor & Orchester ergeben. Damit es nach dieser schwierigen Zeit mit dem gemeinsamen Musizieren weitergehen kann, hat der Verband nun schon zum zweiten Mal das Förderprogramm "Neustart Amateurmusik" zur Wiederbelebung der Amateurmusik aufgelegt.

Kinderchor Mi Ma Mu: Erste Proben nach Corona-Beschränkungen

Der Kinder- und Jugendchor Mi Ma Mu aus Burgwedel hat im vergangenen Jahr das Musical "Grimmy" aufgeführt. Die ganze Planung war schwierig, sagt der Vorstandsvorsitzende Sebastian Willing. Und wenn es klappte mit einem Konzert, saßen im Zuschauerraum nur etwa 30 Prozent des üblichen Publikums. Aber für die Kinder seien die Auftritte wichtig gewesen. Mit der Pandemie hatte der Chor zunächst die Hälfte seiner Mitglieder verloren. Jetzt sind wieder rund 60 Kinder zwischen drei und 16 dabei. Dass der Chorbetrieb überhaupt wieder in Gang kam, dazu hat auch das Programm "Neustart Amateurmusik" beigetragen. Bei zwei Chorwochenenden wurde zum ersten Mal nach der langen Pause wegen des Lockdowns und der Corona-Beschränkungen wieder gemeinsam geprobt, erzählt die 13-Jährige Chorsängerin Zoe Willing: "Es war cool und hat Spaß gemacht, dass man wieder zusammen proben konnte. Es hat viel mehr Spaß gemacht, als wenn man sich die Videoproben angeguckt hat."

Neusustrumer Musikanten: Motivation durch Zukunftswerkstatt

Auch die Neusustrumer Musikanten aus dem Emsland haben die Förderung beantragt: für eine Zukunftswerkstatt, bei der Ideen entwickelt, aber auch musiziert wurde. Seit Beginn der Pandemie hatten die knapp 20 Bläserinnen und Bläser kaum noch gespielt. Viele vermissten das Musizieren, die Treffen und auch die Auftritte, sagt der Vorstandsvorsitzende Bernd Mensen. Konzerte auf Schützenfesten oder anderen Dorffesten fielen wegen Corona aus - und damit auch die Einnahmen. Jetzt haben die Blasmusikerinnen und -musiker aus Sustrum ganz neue Pläne: "Ein Weg, den wir jetzt favorisieren, ist, dass wir einen Nachbarverein suchen und erste Kontakte knüpfen, um das Nachwuchsproblem durch eine Spielergemeinschaft zu lösen. Wir hoffen, dass das ein Weg ist, der uns in die Zukunft bringen kann", sagt Mensen. Die Neusustrumer Musikanten wollen nun in Eigeninitiative Konzerte anbieten und sich weiterentwickeln. Die Zukunftswerkstatt habe den Verein enorm motiviert, sagt Bernd Mensen.

Innovative Projekte zum Nachahmen

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester hat auf seiner Internetseite innovative Projekte zusammengetragen, um Ideen weiterzugeben und zum Nachahmen, sagt der Vorsitzende Stefan Donath: "Da ist ein schönes Beispiel aus Berlin. Dort hat sich ein Chor getroffen und das Format der Balkonkonzerte entworfen." Der Chor musiziert auf neun Etagen auf den Balkonen und im Innenhof eines freistehenden Hotels.

Das Programm zur Wiederbelebung der Amateurmusik hat in seiner zweiten Runde, die aktuell läuft, viel mehr Geld zur Verfügung als noch im letzten Jahr: Knapp elf Millionen Euro sind es insgesamt, zwei Millionen sind bereits ausgezahlt. Bisher wurden laut Bundesmusikverband Chor & Orchester 350 Projekte gefördert. Rund 1000 Anträge seien eingegangen. Wer sich jetzt bewirbt, habe bessere Chancen, weil sich das Fördervolumen verfünffacht habe. Nach zwei Jahren fast ohne Proben und Konzerte bräuchten die Amateurmusikerinnen und -musiker einen Motivationsschub, sagt Stefan Donath: "Es geht auch darum, die Probentätigkeit wieder anzuschieben und auf etwas hin planen zu können. Da ist ein Konzert, für das man probt, eine große Motivation und wenn wir dieses Projekt fördern, dann motiviert das." Noch bis Ende Juli läuft die zweite Förderrunde für den Neustart in der Amateurmusik.

