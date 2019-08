Stand: 08.08.2019 16:35 Uhr

"Idomeneo" in Salzburg: Currentzis begeistert

Peter Sellars und Teodor Currentzis überraschten bei den diesjährigen Salzburger Festspielen mit einer außergewöhnlichen Inszenierung von Mozarts Oper "Idomeneo". Im ARD Radiofestival hören Sie eine Aufzeichnung des Österreichischen Rundfunks vom 27. Juli in der Felsenreitschule.

Impressionen von den Salzburger Festspielen















Regisseur Peter Sellars will topaktuell sein mit seiner Sicht auf Mozarts Mittelmeeroper. Er verlegt sie aus der Antike in unsere Zeit. Seine Schiffbrüchigen sind auf der Flucht nach Europa, die Strände übersät mit Plastikmüll. Greta Thunberg wird zitiert und die Fridays for future-Aktivisten. Die von Mozart inspirierte Grundfrage ist brisant: Dürfen Eltern (Idomeneo) ihre Kinder (Idamante) für das eigene Wohlergehen opfern? Sellars findet szenische Antworten, die in Salzburg allerdings als "esoterisch angehauchte Öko-Pax-Allgemeinplätze" (BR) enttäuschten.

Als mitreißend hingegen wurde das Dirigat Teodor Currentzis' empfunden. Er begeisterte das Publikum mit intensiver, eindringlicher Musik und "überraschte mit Natürlichkeit" (BR). "Verschwunden ist das ständige Beschleunigen und Abbremsen, das an Currentzis' Dirigat von Mozarts "Titus" vor zwei Jahren in Salzburg so irritierte", kommentierte die FAZ. "Dieses Mal stimmen die Proportionen in den Bewegungsabläufen. Die Klangfarben sind erlesen und keine grellen Affekt-Plakate. Currentzis leistet sich nur wenige Extravaganzen."

Besetzung Idomeneo: Russell Thomas

Idamante: Paula Murrihy

Ilia: Ying Fang

Elettra: Nicole Chevalier

Arbace: Levy Sekgapane

Gran Sacerdote: Issachah Savage

Nettuno / La voce: Jonathan Lemalu

musicAeterna-Chor Perm

Freiburger Barockorchester

Ltg.: Teodor Currentzis

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | ARD Radiofestival 2019: Konzert | 10.08.2019 | 20:00 Uhr