Nasse Füße zum Auftakt des Kultursommer Special Mit Jazz und Klezmer im prasselnden Regen hat der Kultursommer Special unter freiem Himmel in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel begonnen.

von Peter Helling

Es gießt in Strömen. Ein paar Hartgesottene sitzen verstreut unter den Dächern der Pavillons. Die Stimmung schwankt zwischen Trotz, leichtem Frust und unerschütterlicher Freude an der Musik. Trotz des Regens schafft es das Jazzduo Clara Lucas und Hauke Renken, ihr kleines Publikum mitzunehmen und ein bisschen zu verzaubern.

Die beiden sind "Young Talents" der Hochschule für Musik und Theater, leben seit kurzem erst in Hamburg. Poetisch, fast schwebend webt sich die hohe Stimme von Clara Lucas zwischen die satten Akkorde des Vibraphons, gespielt von Hauke Renken.

VIDEO: Kultursommer Special - live: Clara Lucas und Hauke Renken (45 Min)

Pandemie schimmert durch jedes Musikstück

Die Kooperation von NDR, ZEIT-Stiftung und Kampnagel bietet Stars, aber auch noch unbekannten Musikerinnen und Musikern eine Bühne. Da ist der Regen fast schon zweitrangig, und irgendwann hört er endlich auf.

Während András Siebold, Leiter des Internationalen Sommerfestivals, in rotem Friesennerz die Fläche vor der Bühne trocken fegt, verströmt Kampnagel-Intendatin Amelie Deuflhard Optimismus: "Es ist wieder so dieses Gänsehaut-Festival. Zum ersten Mal sind wir wieder richtig zusammen." Die Pandemie jedoch schimmert durch jedes der Stücke hindurch, sagt sie. Viele seien ja im Lockdown entstanden: "Ich glaube, wir sind alle auch ein bisschen nachdenklicher geworden. Und können wir das jetzt halten, was wir uns jetzt gerade wieder erobert haben? Wir wissen es einfach nicht und freuen uns natürlich trotzdem, dass wir am Start sind."

Ungewöhnliches künstlerisches Rendezvous

Vielleicht ist es das Wichtigste an diesem Kultursommer Special, dass Begegnungen stattfinden - ungewöhnliche künstlerische Rendezvous'. Das weltbekannte Kaiser Quartett, ansässig in Hamburg, spielt mit einem der kreativsten Künstler Kanadas, Josh Dolgin, alias "Socalled", ein Multitalent, ein Welten-Erfinder, ein Puppenflüsterer und ein exzellenter Klezmer-Sänger.

Die Musik des Ostjudentums, diese zarten, manchmal tieftraurigen und oft urkomischen Lieder sind von ansteckender Kraft. "Togetherness" - Zusammensein, passend zum Motto des Festivals.

VIDEO: Kultursommer Special: Josh Dolgin feat. Kaiser Quartett (61 Min)

