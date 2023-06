Nach Trapez-Unfall auf Bühne: Helene Fischer in Klinik behandelt Stand: 19.06.2023 10:34 Uhr Nach einem Unfall bei ihrem fünften Auftritt in Hannover geht es Schlagerstar Helene Fischer den "Umständen entsprechend gut". Das teilte der Konzertveranstalter Live Nation am Montag mit.

Laut einer Sprecherin wird der Unfall wohl keine Folgen auf weitere Auftritte haben. Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Tournee nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde, hieß es. Helene Fischer hatte sich am Sonntagabend bei ihrem Konzert in Hannover bei einer Akrobatiknummer am Trapez verletzt. Anschließend musste die Sängerin sich in ärztliche Behandlung begeben.

VIDEO: Konzertabbruch nach Verletzung von Helene Fischer (1 Min)

Helene Fischer wurde nach Unfall im Krankenhaus behandelt

Laut Veranstalter wurde Helene Fischer in einem Krankenhaus in Hannover behandelt. Dies habe sie im Anschluss wieder verlassen können. Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, ist bislang nicht bekannt. Auf Videoaufnahmen in den sozialen Medien ist zu sehen, dass sich der Unfall bei einer Trapeznummer ereignete. Beim Versuch, über dem Boden schwebend die Position zu wechseln, blieb die 38-Jährige offenbar mit dem Gesicht am Trapezbalken hängen und verletzte sich im Gesicht. Nach dem Unfall lief Blut aus einer Wunde über der Nase auf ihr Kostüm. Helene Fischer beendete trotz der Verletzung den Song, verschwand dann aber hinter der Bühne.

Unfall beim fünften Konzert in Hannover

Helene Fischer ist bekannt für ihre Akrobatik-Einlagen - unter anderem am Trapez. Erst im März hatte sich die Sängerin nach damaligen Angaben von Live Nation bei akrobatischen Proben eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Nach Angaben des Veranstalters war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. der laufenden Tour. Die Show in der ZAG-Arena war zudem schon das fünfte innerhalb von sechs Tagen in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Tournee pausiert nun planmäßig bis Ende August, dann soll Fischer in Köln auftreten.

