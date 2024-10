NDR Kultur PopUp! Konzerte: Norma hat im Gewächshaus in Ducherow gespielt Stand: 10.10.2024 06:13 Uhr Drei Orte standen zur Abstimmung - die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer hatte sich für das Gewächshaus in Ducherow entschieden. Somit spielte Norma mit ihrer Band am 9. Oktober in der Einrichtung des evangelischen Diakoniewerks Bethanien.

In der Abstimmung der NDR Kultur Hörerinnen und Hörer hatte sich das Gewächshaus gegen das Maschinenmusum in Kiel-Wik und die Rathauspassage in Hamburg durchgesetzt.

"Viele tanzen von der ersten bis zur letzten Note mit"

Es ist nicht irgendein Gewächshaus, es gehört zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung des evangelischen Diakoniewerks Bethanien in Ducherow in Mecklenburg-Vorpommern. Dort arbeiten und leben 106 Menschen mit Behinderung gemeinsam mit 20 Mitarbeitenden. Die Atmosphäre ist herzlich, aufgeschlossen und auf Gemeinschaft ausgelegt, erzählt Mirko Volz, der stellvertretende Werkstattleiter: "Aufgrund von damaligen Corona-Regeln war es uns nicht möglich, unser 30-jähriges Jubiläum groß zu feiern. Ein Auftritt bei uns ist eine tolle Möglichkeit, dies nachzuholen. Die Menschen, die hier leben und arbeiten, sind ganz besonders, lieben Musik und viele von ihnen stehen bei Konzerten von der ersten bis zur letzten Note vor der Bühne tanzen mit."

Das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Norma hat im Gewächshaus der Gärtnerei des Betriebes stattgefunden - mit besonderen Zuschauern und zweifelsohne in einer ganz besonderen Atmosphäre. Mehr dazu in Kürze hier!

AUDIO: Bugenhagen-Werkstatt Ducherow: "Wir wollen Inklusion leben" (3 Min) Bugenhagen-Werkstatt Ducherow: "Wir wollen Inklusion leben" (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 04.10.2024 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop