NDR Kultur Foyerkonzert tourt auf Schloss Gadebusch Stand: 19.10.2022 15:43 Uhr Der Pianist Frank Dupree bringt beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ am 16. November jungen Charme und gefühlvolle Klänge nach Gadebusch.

Seit er im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht erhielt, hat sich Frank Dupree zu einem wahren Klavierkünstler entwickelt. Inzwischen spielt er mit Orchestern auf der ganzen Welt und schließt sich immer wieder mit aufstrebenden Musiker*innen seiner Generation für Klavierrezitals und Kammermusik zusammen, darunter Simon Höfele, Timothy Ridout und das Calidore String Quartet. 2021 wurde ihm gemeinsam mit Ridout der NORDMETALL-Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Neben seiner Tätigkeit als Pianist ist er auch als Dirigent aktiv und konnte bereits mit Dirigentengrößen wie Sir Simon Rattle und François-Xavier Roth zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist Frank Dupree bekannt dafür, seine zwei Leidenschaften zu verbinden – also gleichzeitig Klavier zu spielen und zu dirigieren.

Beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour” am 16. November ab 18.00 Uhr wird Frank Dupree sein vielfältiges Können zeigen. Im Gespräch mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann wird er zwischen den Stücken über seine Karriere und Erfahrungen als Pianist und Dirigent sprechen. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern an einem neuen Spielort des Festivals statt: in der Aula am Schloss Gadebusch. Das alte Renaissanceschloss wird im Rahmen des Vorhabens „Zukunftsschloss Gadebusch – musisch.magisch.mittendrin.“ seit einigen Jahren zu einer Begegnungsstätte für Kultur und Bildung entwickelt und schrittweise saniert.

Die Eintrittskarten für dieses exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * Straße, Hausnummer: PLZ: Wohnort: E-Mail: * Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind: Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 04.12.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik