Tenor Daniel Kluge singt "Wir ziehen in den Frieden" Stand: 19.10.2022 13:35 Uhr Gemeinsam starten wir den größten Friedenschor Norddeutschlands. Das hat sich herumgesprochen. Auch Tenor Daniel Kluge unterstützt das NDR Kultur Chorexperiment mit seiner Stimme.

Daniel Kluge hat uns besucht und im Studio Udo Lindenbergs "Wir ziehen in den Frieden“ eingesungen - extra für unser NDR Kultur Chorexperiment! Und das ganz spontan auf ein von Philipp Schmid eingespieltes Klavier-Playback! Der Tenor ist Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper, ist dort in dieser Saison unter anderem als Pedrillo in Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" zu erleben. Im Juni feierte er sein Debüt an der Wiener Staatsoper und wird im kommenden Jahr auch häufig in Wien singen. Danke, lieber Daniel Kluge fürs Mitmachen und vielleicht kann dieses Video ja auch viele motivieren bei unserem großen virtuellen Friedenschor mitzumachen!

Der Countdown läuft

Noch bis zum 1. November könnt Ihr uns Eure Videos schicken. Um Teil des großen Friedensvideos zu werden, für das Udo Lindenberg seinen Song zur Verfügung stellt, braucht Ihr übrigens nicht so professionell klingen, wie Udo, Daniel Kluge oder Mo Bahla. Wir freuen uns auf Eure Einsendungen. Alle Informationen zum Projekt findet Ihr hier und hier und hier.

Über Rückmeldungen, Wünsche und Fragen freuen wir uns ebenfalls. Ihr erreicht uns unter chorexperiment@ndr.de.

