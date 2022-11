NDR Kultur Chorexperiment: 3.000 Stimmen für den Frieden Stand: 01.11.2022 21:49 Uhr Viele tolle Videos, überwältigende Rückmeldungen, begeisterte Teilnehmer*innen. Das NDR Kultur Chorexpeiment geht in die nächste heiße Phase. Rund 3.000 Hörerinnen und Hörer von NDR Kultur haben mitgemacht und stimmen in den Friedenschor ein. Familien, Schulchöre, Kindergärten, Solosängerinnen und -Sänger, ein Bikerinnen-Chor, Gemeinden, Dorfgemeischaften, und auch Handpuppen sind dabei. Vielen Dank dafür!

Jetzt entsteht das große Abschlussvideo unseres NDR Kultur Chorexperiments. Eure Einsendungen spielen dabei eine wichtige Rolle und Eure Stimmen haben schon jetzt großes Gehör gefunden. Alle eint, dass ihnen Udo Lindenbergs Song "Wir ziehen in den Frieden" ein besonderes Anliegen ist.

Ihr habt viel bewegt

Seit dem Start der Aktion am 21. September bildeten sich spontane Gruppen aus Nachbarn, Freundinnen, Kollegen, Geschwistern oder ganzen Dorfgemeinschaften, um gemeinsam zu singen. In Kummerfeld (Schleswig-Holstein) kamen Sängerinnen und Sänger aus fünf Dörfern zusammen, um "Wir ziehen in den Frieden" zu singen. "Wir haben hier in Waren mit Bürgerinnen und Bürgern, Urlaubern und insgesamt drei städtischen Chören dieses Projekt in der Friedensstrasse in Waren gesungen", berichtet ein Teilnehmer aus der Mittelstadt in Mecklenburg-Vorpommern. "Es war für uns alle ein sehr bewegendes Erlebnis. Ein allein durch Bürgerinitiative organisiertes Projekt. Wir sind stolz, dass wir an diesem Projekt teilgenommen haben." Ein Bikerinnen-Chor sang mit, Dörfer und Gemeinden kamen zusammen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern stimmten mit ein. Auch die Handpuppen aus Stormarn, die bereits beim Chorexperiment 2021 teilnahmen, legten sich wieder mächtig ins Zeug.

Die Friedensbotschaft verbindet

Auch geübte Chöre haben sich etwas für die Teilnahme am Chorexperiment ausgedacht. Bunte Fahnen und Outfits, Taubenmotive oder Luftballons und schöne Choreografien machen Freude beim Zuschauen und ziehen sich durch die Videos. Dabei steht die Botschaft von Udo Lindenbergs Friedenslied immer im Zentrum. Eine Teilnehmerin schrieb uns, dass die Teilnahme am Chorexperiment in ihr etwas bewegte. Sie habe es geschafft "über das Singen einen Ausdruck für die Gefühle, die mit der aktuellen Situation verbunden sind, zu finden." Andere Menschen haben durch das Singen neuen Anschluss gefunden. Einige Chöre entstanden aus Fremden. Singen verbindet.

Viele Kinder und Jugendliche geben den Ton an

Der Wunsch nach Frieden und die Möglichkeit, diesen zu artikulieren, war der Antrieb auch vieler Lehrkräfte, sich über ihre Arbeitszeit hinaus beim Chorexperiment zu engagieren. Mehr als die Hälfte aller Singenden sind Schülerinnen und Schüler. Timo Sauerwein ist Musiklehrer am Christianeum in Othmarschen. Etwa 300 Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte begeisterte er dafür, abends in die Schule zu kommen, um ein Video zu produzieren: "Wir können aus unserer Perspektive wenig machen, aber was wir machen können, das sollten wir auch tun." Das Hamburg Journal berichtete über den Chor-Abend des Hamburger Gymnasiums.

Wann wird das Friedenschor-Video veröffentlicht?

Knapp 300 Videos sind bei uns eingegangen. Diese werden nun sortiert, geschnitten und zu einem Mega-Friedenschor zusammengesetzt. Wir gehen davon aus, dass wir das Video Mitte November veröffentlichen werden.

