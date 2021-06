NDR Chor wird 75: Doppelsendung zum Jubiläum Stand: 16.06.2021 15:00 Uhr Im Frühsommer 1946 wurde Max Thurn damit beauftragt, einen Rundfunkchor aufzubauen, um eng mit dem kurz zuvor gegründeten NDR Sinfonieorchester zusammenzuarbeiten. In diesem Jahr wird der NDR Chor 75 Jahre alt. NDR Kultur widmet ihm eine Doppelsendung. Beitrag anhören 4 Min

von Chantal Nastasi

"Berufssänger aller Stimmgattungen werden gesucht und sollen sich beim NWDR melden": Mit diesem Aufruf des ersten Leiters und Gründers Max Thurn begann 1946 die Erfolgsgeschichte des NDR Chores. "Der Chor muss auf allen Gebieten zusammenarbeiten, es geht von der Unterhaltungsmusik über die Oper bis zum Oratorium", war sein Erfolgsrezept.

Der NDR Chor als starker Partner für die Orchester

Ein starker Partner für die Orchester des NDR sollte der Chor sein, für das NDR Sinfonieorchester, dem heutigen NDR Elbphilharmonieorchester, aber auch für das Hamburger Rundfunkorchester des NDR, das nur bis 1964 bestand. Neben den zahlreichen Rundfunksendungen und Konzerten bediente der NDR Chor in diesen ersten zwei Jahrzehnten auch das Unterhaltungsgenre mit Volksliedern und Operetten. Und es entstand die vielbeachtete Aufnahme von insgesamt 106 Bach-Kantaten, die Max Thurn besonders am Herzen lagen.

Unter Helmut Franz Musikgeschichte geschrieben

1966 übernimmt Helmut Franz die Leitung des etwa 55-köpfigen Chores. Er formt den Klang noch präziser und prägnanter, setzt auf effektvollere Stücke und vor allem auf zeitgenössisches Repertoire. Das sei das Wesentliche gewesen, was die Ära Franz ausgemacht habe, sagt der Manager des NDR Chores, Ilja Stephan. Der NDR Chor schreibt Musikgeschichte durch eigens für ihn komponierte Stücke von Hans Werner Henze, Krzysztof Penderecki, György Ligeti und Karlheinz Stockhausen.

Häufig wechselnde Dirigenten

Mit dem Ende der Ära Franz beginnen für den NDR Chor unruhige Zeiten. Die Dirigenten wechseln häufiger: Sumski, Bader, Neumann. Oft setzen Gastdirigenten stärkere Impulse wie beispielsweise Karl Richter, Peter Schreier oder Eliahu Inbal. Für die Brahms-Gesamtaufnahme unter Günter Jena wird der NDR Chor 1982 mit dem französischen "Orphée d’Or" ausgezeichnet. Den romantischen Klang, für den der NDR Chor in dieser Zeit bekannt ist, pflegen auch Gläser und Gritton, die Anfang der 90er-Jahre eine Art Doppelspitze bilden. Bis Christoph Rademann kommt und den Klang transparenter macht, "feinkörniger", wie er es nennt, und einen stärkeren Fokus auf Barockwerke legt.

A-capella und Hinwendung zum Publikum

Philipp Ahmann, der 2008 den Chor übernimmt, der mit 28 Sängerinnen und Sängern inzwischen nur noch halb so groß ist wie in den Anfangsjahren, fokussiert sich noch mehr aufs A-cappella-Repertoire. "Das Wesentliche, was Philipp Ahmann sich ans Revers anheften kann, ist der Verdienst, dass er diese Abo-Reihe vorangebracht hat, die lange fällig war, dass man konsequenter angefangen hat, CDs aufzunehmen, eine Reihe aufzulegen, wie sich das für einen solchen Chor eigentlich gehört", sagt Ilja Stephan. Eine Hinwendung zum Publikum, die seit 2012 auch durch die Mitmachkonzerte "Singing" verstärkt wird.

NDR Vokalensemble gibt Solisten Raum

Die Stimme jeder und jedes einzelnen rückt immer mehr in den Vordergrund, seit der Niederländer Klaas Stok den NDR Chor 2018 übernommen hat. Mit 21 festangestellten Sängerinnen und Sängern wird sich der NDR Chor zukünftig - auch mit neuem Namen - als NDR Vokalensemble firmieren. "Das ist total schön, dass wir jetzt solistisch mehr gefordert sind und dass wir vielleicht auch noch mal mehr zeigen können von dem, wer wir eigentlich sind", sagt Altistin Anna Maria Torkel vom Vorstand des NDR Chores. "Ich glaube, das wird ganz fantastisch."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 16.06.2021 | 08:15 Uhr