Stand: 27.01.2020 06:20 Uhr - NDR Bigband

NDR Bigband gewinnt Grammy in den USA

In Los Angeles in den USA sind heute früh die diesjährigen Grammy-Preise verliehen worden. Die NDR Bigband konnte als Begleitung des US-Jazz-Trompeters Randy Brecker einen der begehrtesten Musikpreise der Welt gewinnen. Brecker und die Band siegten in der Kategorie "Bestes improvisiertes Jazz-Solo" für "Sozinho" auf seinem Album "Rocks".

Alle anderen Nominierten aus Deutschland sind bei der Grammy-Verleihung leer ausgegangen. Unter anderen war der berühmte Filmkomponist Hans Zimmer war für seine Musik zur Neuverfilmung von "Der König der Löwen" zweimal nominiert gewesen.

Mit Randy Brecker beim Elbjazz 2019 Die Sonne scheint, der Sound stimmt - was will man mehr? Die NDR Bigband und der US-amerikanische Jazztrompeter Randy Brecker begeistern ihr Publikum beim Elbjazz 2019.







Billie Eilish räumt ab

Das Elektropop-Lied "Bad Guy" der US-Amerikanerin Billie Eilish wurde zum Song des Jahres gekürt. Die erst 18 Jahre alte Sängerin bekam außerdem die Grammys in den Kategorien "Bester neuer Künstler", "Album des Jahres" und "Aufnahme des Jahres". Sie ist damit die jüngste Künstlerin, die je alle vier Hauptkategorien bei den Grammys gewann.

Bei den Grammys entscheiden rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy in mehr als 80 Kategorien über die Preisträger. Vor der von Sängerin Alicia Keys moderierten großen Show am Sonntagabend wurden die Sieger in Dutzenden Nebenkategorien bekannt gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR Bigband | Nachrichten | 27.01.2020 | 06:00 Uhr