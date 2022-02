Musiker und Instrument - "Partnervermittlung" in Hamburg Stand: 28.02.2022 15:04 Uhr Am Wochenende hat im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe der 29. Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds stattgefunden. Seit 1993 werden jährlich erstklassige Geigen, Bratschen und Celli an junge Spitzenmusikerinnen und -musiker verliehen, die sich in einem Vorspiel darum bewerben können. Beitrag anhören 4 Min

von Petra Rieß

Die Deutsche Stiftung Musikleben hat sich der Förderung des Spitzennachwuchses der klassischen Musik in Deutschland verschrieben und führt den Wettbewerb durch, der im vergangenen Jahr Corona-bedingt aussetzen musste.

Instrumente kosten zwischen 10.000 und 1 Millionen Euro

Arne Zeller ist 15. Er ist aus Mainz angereist und spielt Cello seit er sechs Jahre alt ist. Zum Unterricht fährt er nach Leipzig, zu Professor Peter Bruns. "Ich wollte das immer. Ich bin damit aufgewachsen", sagt Arne Zeller. "Ich wollte immer dieses große Instrument haben und dann bin ich sozusagen daran hängengeblieben!"

Arne gehört zu den jungen Spitzencellisten und möchte ein Spitzeninstrument spielen. Das aber ist teuer. Egal ob Cello, Bratsche oder Violine, zwischen 10.000 und 1 Millionen Euro liegen die Preise für diese Ferraris, um die es hier geht. Doch das ist nicht entscheidend: Die Paarung muss stimmen, sagt auch Sara Goebel aus Hannover: "Wenn man die Geige in der Hand hat, merkt man schnell ob es passt oder nicht."

Fünfköpfige Jury entscheidet

Für den Wettbewerb müssen jeweils drei Werke aus drei verschiedenen Epochen vorbereitet werden. Eine fünfköpfige Fachjury entscheidet, wer welches Instrument bekommt. Der Cellist Troels Svane, Professor in Lübeck und Berlin hatte den Vorsitz. "Jeder Spieler hat eine große Persönlichkeit - und jedes Instrument hat eine Persönlichkeit", sagt er. "Es gibt diese ganz berühmte Geschichte: Pablo Casals - der größte Cellist aller Zeiten - wollte nicht so gern eine Stradivari spielen, weil es ihn ein bisschen gestört hat, dass sie so starke Persönlichkeiten hatten, dass er nicht immer dominieren konnte."

Deshalb hat Casals nicht immer das beste Cello gespielt. Er wollte sich keinen Ausdruck vorschreiben lassen. Keine leichte Sache also für die Jury. "Wenn jemand sehr dramatisch spielt, fragt man sich, ob man auch ein sehr dramatisches Instrument geben soll", sagt Troels Svane. Man könne aber auch überlegen, ob man dem Betreffenden ein feines oder sensibles Instrument gibt. "Oder umgekehrt: Wenn jemand ganz fein und sensibel spielt, dann braucht er vielleicht eher einen Lautsprecher."

Die Matching-Points müssen stimmen

Ein wenig ist es wie bei einer berühmten Online-Partnervermittlung: Die Matching-Points müssen stimmen. Das Ranking erstellt die Jury. Neben Troels Svane sind das die Hamburger Professoren Tanja Bender Becker, Geige und Sebastian Klinger, Cello, die Bratschistin Lena Eckels aus Lübeck und aus Berlin, die Geigerin Latica Honda Rosenberg.

Eine der besten Geigen geht an Dmytro Udovychenko

Am Ende des Wettbewerbs geht eine der besten Geigen an den jungen Ukrainer Dmytro Udovychenko, der in Essen lebt und studiert. Er widmete diese Auszeichnung, diesen kleinen Sieg, wie er es nannte, seinen Landsleuten, die gerade für die Unabhängigkeit seines Landes kämpfen. "Es war für alle beteiligten Seiten ein berührender Moment", fasst Jurymitglied Tanja Becker Bender zusammen, was alle beim Vorspiel des jungen Ukrainers empfunden haben. "Er hat sehr verdient ein ganz herausragendes Instrument bekommen, war sichtlich gerührt und hat sich sehr darüber gefreut."

Auch Sara aus Hannover und Arne aus Mainz haben neue spannende Partner bekommen, mit denen sie jetzt künstlerisch arbeiten können. Das ist nicht selbstverständlich. Wer nicht gut genug ist, geht leer aus. In diesem Jahr aber haben alle 25 Neubewerberinnen und -bewerber ein Instrument bekommen - für zunächst ein Jahr.

Bewerbungen für 2023 ab Herbst möglich

Das traditionelle Konzert mit den Preisträgern des Wettbewerbs ist Pandemie-bedingt auf den 15. Juni verschoben worden. Ab kommenden Herbst sind dann wieder Neubewerbungen für das Jahr 2023 möglich. Musikerinnen und Musiker bis 27 Jahren können sich für das Vorspiel um ein hochwertiges Streichinstrument aus dem Fonds bewerben.

