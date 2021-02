Stand: 05.02.2021 15:17 Uhr Musik, die mir jetzt gut tut

Sanfte Klänge zum Entspannen? Heiße Rhythmen, die mir in die Beine gehen? Exotische Instrumente, mit denen ich mich in ferne Länder träumen kann? Geistliche Musik, aus der Trost erwächst? Große Sinfonik, intime Kammermusik, cooler Jazz oder schlichte Volkslieder und Chorsätze - erzählen Sie uns, welches Musikstück Ihnen gerade in diesen Zeiten schlechter Nachrichten und kurzer Tage gut tut.

Bitte nennen Sie uns zu Beginn Ihren Namen und woher Sie anrufen, und lassen Sie dann ein paar Worte zu Ihrer Musikauswahl folgen. Damit erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihren O-Ton veröffentlichen dürfen. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns auch ein Foto; Voraussetzung ist allerdings, dass Sie uns versichern können, dass die Bild- und Verwendungsrechte bei Ihnen liegen. Alternativ können Sie uns auch eine Sprachnachricht über die NDR Kultur App senden.

Die Musiktitel, die Ihnen und anderen HörerInnen und Usern gut tun, finden Sie dann in den kommenden Tagen locker ins Programm von NDR Kultur eingestreut.

Ihre Daten Name, Vorname : * Ort : E-Mail : * Meine Musikauswahl: * Ihr Audio (max. 2 MB): Ihr Foto (max. 3,5 MB): Credits: * Wenn Sie ein Foto hochgeladen haben, versichern Sie uns bitte, dass Sie Inhaber aller Verwendungsrechte dafür sind und dass das Foto auf NDR.de veröffentlicht werden darf. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!