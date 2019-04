Stand: 10.04.2019 17:01 Uhr

Musical "Paramour": Letzte Proben in Hamburg von Mathias Heller

Wenn man den Namen Cirque de Soleil hört, denkt man unweigerlich an atemberaubende Akrobatik. Nun hat die kanadische Kompanie etwas Neues gewagt. Sie verbindet in einem neuen Stück feinste Zirkuskunst mit Musicaltheater. "Paramour" heißt das Ergebnis und ist ab dem 14. April zum ersten Mal in Europa in Hamburg zu erleben. Ein Probenbesuch.

Die Bühne in der Neuen Flora in Hamburg wirkt wie ein artistischer Ameisenhaufen. Knapp 40 Menschen tummeln sich dort. Sängerinnen und Sänger, Artistinnen und Artisten sowie einige Bühnentechnikerinnen und -techniker. Noch vor ein paar Wochen ist hier Aladdin auf seinem Teppich über die Bühne geschwebt. Nun dehnen sich an der gleichen Stelle durchtrainierte Artistinnen, große muskelbepackte Männer üben Fanggriffe und kleinere athletische Jungs gehen zusammen noch einmal ihre Salti und Sprünge durch. Dazwischen versuchen die Hauptdarsteller der Szene in dem Gewirr ihre Laufwege noch einmal Revue passieren zu lassen - singend versteht sich.

Letzte Proben für Musical "Paramour" in Hamburg



















Love-Story in der Goldenen Ära Hollywoods

Die Geschichte auf der Bühne ist schnell erzählt. Sie spielt in goldenen Ära Hollywoods. Der erfolgreiche Filmregisseur AJ verliebt sich in sein neues Starlet Indigo. Indigo hingegen hat auch Augen auf den jungen Filmkomponisten Joey geworfen und so entwickelt sich eine dramatische Love-Story. Wenn nicht getanzt oder gesungen wird, wird gesprungen, geschleudert oder balanciert. Dabei sei es nicht immer einfach, bei den Proben die Orientierung zu behalten, wie Pasquale Adeardi weiß. Er verkörpert den charismatischen Filmemacher AJ. Für ihn ist die Herausforderung, sich in das ganze Gefüge einzubetten und nicht im Weg zu sein.

Das Unmögliche möglich machen

Trampolin, Sprungbrett, Trapez, von der Decke hängende Tücher und Seile; die Liste der Akrobatiknummern ist lang und die Darbietungen von höchster Qualität. "Wenn man den Cirque kennt, dann weiß man, dass die es immer schaffen, so eine Fantasiewelt zu errichten, das Unmögliche möglich zu machen", sagt Anton Zetterholm. Er spielt den jungen Pianisten Joey. Als Tänzer wisse er, wie viel Arbeit hinter der Akrobatik steckt.

Die Darsteller und Artisten bewegen sich auf der Bühne und sogar im Zuschauerraum in luftiger Höhe - über den Köpfen des Publikums. Selbst Hauptdarstellerin Vajen van den Bosch verliert den Boden unter den Füßen: "Ja, ich fliege! Das erste Mal in einer Show", erzählt sie begeistert. Für sie sei es ein magischer Moment, bei dem Song "Everything" zu fliegen, denn normalerweise singe, tanze und schauspielere sie nur. "Das ist zum Verrücktwerden schön", schwärmt van den Bosch.

Die erste "Cirque du Soleil"-Show mit Drehbuch

Seit Mitte Februar probt das Ensemble an der Elbe. Erstmals hat eine Cirque-Produktion ein Drehbuch mit Dialogen, zehn Original-Songs und eine ausgearbeitete Geschichte. Während der Show werden Live-Projektionen von Actionkameras gezeigt, die noch eindringlichere Stimmungen und Augenblicke schaffen. Es ist atemberaubend, wenn die zierlich wirkenden Artistinnen von ihren kräftigen Kollegen quer über die Bühne geschleudert werden und auf gekreuzten Armen landen, auf einer Fläche nicht größer als eine Kuchenform. Die Proben nähern sich dem Finale, der Durchlauf hat gut funktioniert. Hier und da wird sicherlich nochmal trainiert, damit zur Premiere am Sonntag alles perfekt funktioniert.

