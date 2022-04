Murray Perahia ist 75: "Bachs Musik heilt alle Schmerzen" Stand: 19.04.2022 18:16 Uhr Trotz einer langwierigen Daumenverletzung, die inzwischen verheilt ist, ergründet US-Pianist Murray Perahia die Geheimnisse seines Instruments und wird geschätzt für sein sensibles Spiel. Er ist Dienstag 75 Jahre alt geworden. Beitrag anhören 4 Min

von Chantal Nastasi

Von Bach habe er gelernt, dass Dinge auseinanderfallen und wieder zusammenwachsen. "Seine Musik heilt alle Schmerzen", hat Murray Perahia einmal über Bachs Kunst gesagt. Perahias Kunst ist es, unaufdringlich direkt zu klingen, erzählend, mit Freiheiten, aber stets das Gesamte im Blick.

Es soll klingen, "als ob es gestern geschrieben wurde"

Eine intensive Beschäftigung mit dem jeweiligen Werk, mit den Harmonien, der Stimmführung, aber auch mit dem Leben des Komponisten hört man Perahias Spiel an. Aus gründlicher Analyse wird ein nuancenreicher Erzählfluss.

"Ich möchte, dass es klingt, als ob es gestern geschrieben wurde", so der Pianist. "Dynamik und Artikulation ist dafür entscheidend, nicht unbedingt das Instrument, auf dem man es spielt. Ich habe Bach auch auf dem Cembalo ausprobiert, weiß die klanglichen Eigenheiten. Diese kann ich aber auch auf einem Instrument von heute erzeugen, einem Instrument, das jeder kennt."

Murray Perahias Karrierestart in der Carnegie Hall

Mit Mitte 20 begann Perahias Karriere mit seinem Debüt in der New Yorker Carnegie Hall und seinem Erfolg beim Klavierwettbewerb im englischen Leeds kurz danach. Über seine Anfänge sagt er: "Ich hatte damals das Gefühl, noch nicht reif zu sein für eine internationale Karriere. Also habe ich anfangs auch viele Engagements nicht angenommen, damit ich Zeit hatte, Repertoire zu lernen. Danach ging es dann viel leichter."

Mit dem English Chamber Orchestra, das er vom Flügel aus leitete, nahm Perahia alle Klavierkonzerte von Mozart auf, gefolgt von den Beethoven-Konzerten mit dem Concertgebouw Orchester unter Bernard Haitink. Auch spielte er romantische Sololiteratur von Chopin, Schumann und Schubert ein.

Daumenverletzung gab Perahias Spiel mehr Tiefe

Daneben hat Perahia immer auch Kammermusik gemacht, spielte mit dem Guarneri Quartett, hat lange Jahre mit dem Tenor Peter Pears musiziert und war Co-Leiter des Festivals in Aldeburgh.

Durch eine Daumenverletzung, die er sich Anfang der 90er-Jahre an einem Notenpapier zugezogen hatte, wurde die Leichtigkeit und Intensität im seinem Anschlag sogar noch befördert. Sein detailfreudiges Spiel hat seitdem noch mehr Tiefe bekommen - auch wenn er zunächst wegen des Schnittes viele Jahre pausieren musste. Bachs Musik half ihm durch diese schwierige Zeit.

Erzwungene Auszeit war bereichernd

"Es war eine sehr wertvolle Zeit", erinnert sich der Musiker. "Natürlich habe ich währenddessen nicht so gedacht, war auch mal depressiv. Ich habe dann viel an Musik gearbeitet, habe Partituren von Bach analysiert und im Kopf gespielt, habe Schenkers Schriften über die Gesetze der Musik gelesen. Das hat mich bereichert. Endlich hatte ich die Zeit dafür."

