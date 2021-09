Stand: 26.09.2021 17:35 Uhr Muff Potter: Zurück mit deutschsprachigen Punkrock

Muff Potter traten am 25. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Sie knüpfen dort an, wo sie aufgehört haben: Muff Potter haben 2018 zur Freude ihrer Fans wieder zusammengefunden und sind mit deutschsprachigen Punk-Rock zurück auf der Bühne.

