Müll auf Festivals: Das langsame Umdenken von Susanne Birkner

In den Wiesen rund um Wacken, wo am Wochenende eins der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt stattgefunden hat, wird gerade aufgeräumt. Festivals hinterlassen Müll - klar, wenn mehr als 70.000 Leute zusammenkommen. Aber: Die gesellschaftliche Debatte um mehr Nachhaltigkeit ist auch bei den großen Events in Norddeutschland angekommen. Es findet allmählich ein Umdenken statt.

Festival - für manche Fans auf dem Wacken Open Air ist das immer noch Auszeit - ohne Rücksicht auf Verluste. "Die großen Sachen lass ich lieber liegen: die Couch und den Pavillon", sagt einer von ihnen. "Ich bin zu faul, sie wieder mitzunehmen. Da bin ich ehrlich." Jasper Barendregt, Festivalleiter vom A Summer's Tale, Deichbrand und Hurricane sagt dazu: "Es gibt diese Fraktion leider immer noch. Aber die Zielgruppe, die das anders sieht, die den Campingplatz sauber hinterlässt, die ihren Müll trennt, die ist gewachsen. Vielleicht auch erst seit diesem Jahr." Auf dem Hurricane 2019 ist, genau wie auf dem Wacken im vergangenen Jahr, so wenig Müll wie nie zuvor zurückgelassen worden. Das hängt mit dem guten Wetter zusammen - ein nasses Zelt bleibt schneller mal liegen. Aber es hat auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun: "Mit dieser Zielgruppe Generation Fridays for Future wird ein Festival grüner. Es ist mehr ein Ausflug in die Natur, statt nur Haudrauf und 'Ich lass mein Zelt stehen'", sagt Barendregt.

Darauf reagieren die Festivals. Zelte und Isomatten können etwa für Obdachlose, Pfandbecher für Viva con Agua und Essen, das man nicht mit nach Hause nehmen will, an Foodsharing-Stationen abgegeben werden. Komposttoiletten sind mittlerweile fast Standard.

Es wird viel getan - aber noch nicht genug

"Grün rockt" heißt das Konzept beim Hurricane: Auf dem Gelände wurde Einwegplastik verboten, im Backstage-Bereich wurden Wasserspender zum Nachfüllen installiert, aus alten Bannern Taschen gefertigt und der gelbe Sack eingeführt. Auch Wacken arbeitet an der Zukunft - oder hat es zumindest angekündigt. "Wacken 2025 emissionsfrei" steht auf dem Plakat eines Solarstromanbieters, mit dem das Festival sich zusammengetan hat. Daneben ein Zelt mit einem großen Tisch und Stühlen drumherum: die "Wacken Future Factory". Gemeinsam mit Festivalgründer Thomas Jensen diskutieren die Fans hier in diesem Jahr erstmals, was noch besser laufen muss. Eine Frau hat beobachtet, dass kurz vor Wacken Ravioli-Dosen im Straßengraben lagen. "Vielleicht solltet ihr das in den Anreiseinformationen ansprechen: Bitte keinen Müll auf der Anreise hinterlassen. Oder für den Stau schon Container hinstellen", schlagen zwei Teilnehmerinnen vor. Jensen nimmt den Vorschlag dankbar auf.

Vor 30 Jahren hat Jensen das Festival gegründet. Seitdem hat ein Umdenken stattgefunden. "Viele bei uns, gerade die jungen in der Crew, haben Sachen auch angezweifelt", sagt er. "Auch bei uns gibt es Umweltsünden: zum Beispiel Gummibärchen in kleinen Packungen, einzeln eingepackte Kekse in Meetings. Dafür muss man erst mal ein Bewusstsein entwickeln."

Fans sind begeistert vom neuen Konzept

Die meisten Fans finden das genau richtig: "Wir haben nur eine Natur. Auch wir Metaller müssen anfangen, unseren Dreck hinter uns aufzusammeln", sagt einer. Ein anderer meint: "Wir haben Becher statt Einwegdosen dabei. Die lassen wir wieder auffüllen und gut ist." Ein weiterer schildert von einem einschneidenden Erlebnis: "Eine Woche nach Wacken waren wir hier, und haben die Container gesehen und damit auch, was hier an Müll entstanden ist. Das hat mich schon geprägt."

Für die Autoflotte hat das Wacken jetzt einige E-Autos angeschafft. Viele Mitarbeiter fahren mit Fahrrädern oder E-Bikes über das riesige Festival-Gelände. Die vielen Autos seien schon ein Problem, sagt Thomas Jensen: "Die Anreise ist ein Riesentreiber beim Footprint, da versuchen wir Alternativen anzubieten, wie den Metaltrain aus München und Stuttgart, der schon viele einsammelt."

Vegetarisches Essen und weniger Diesel

Das Hurricane Festival in Scheeßel bietet seinen Fans sogar eine kostenlose Anreise mit dem Metronom an. Andere wie die Fusion in Mecklenburg-Vorpommern setzen Reisebusse aus allen größeren Städten ein. Auf der Fusion gibt es auch nur veganes und vegetarisches Essen. Das soll es in Wacken laut Jensen neben den fleischigen Lieblingen, Wacken-Nacken und -Wurst, demnächst auch mehr geben. "Wir versuchen außerdem auf jeden Fall, Plastik zu vermeiden. Außerdem haben wir schon vor Jahren angefangen, Dieselaggregate, die bei solchen Outdoor-Veranstaltungen benutzt werden müssen, zu reduzieren. Die Hälfte davon haben wir schon durch Strom aus dem Netz ersetzt." Denn jede der gewaltigen Bühnenshows beim Wacken braucht so viel Saft wie ein Zweipersonenhaushalt - pro Jahr. Etwas ist wirklich gar nicht nachhaltig: Das Wacken bietet auch Festival-Kreuzfahrten und Festival-Urlaube inklusive Flug an.

Da sind Festivals wie das, natürlich aber auch viel kleinere, Futur 2 in Hamburg, das seine Bühnen nur mit Solarstrom oder sogar mit Strom durch Fahrräder und Muskelkraft betreibt, deutlich weiter. Wirklich nachhaltig - davon sind die ganz großen Festivals noch weit entfernt. Aber das Bemühen ist da - und als Multiplikatoren können sie viel bewirken.

