"The Most Mysterious Song on the Internet" kommt von Kieler Band In den 1980er-Jahren läuft ein Song im NDR Radio, der später einen Internet-Hype auslöst. User weltweit versuchen, ihn zu identifizieren. Jetzt ist klar: Der mysteriöse Song kommt aus Kiel.

Als Michael Hädrich am Sonnabend von einem Reddit-User kontaktiert wird, hört er zum allerersten Mal von dem wohl meistgesuchten Song im Internet - oft betitelt als "The Most Mysterious Song on the Internet". Es ist ein Song, der Internetusern weltweit Rätsel aufgibt. Mehr als zehn Millionen Mal wurde er bei YouTube aufgerufen, Tausende Menschen diskutieren in Foren wie Reddit darüber, wer wohl hinter dem Song stecken könnte und wie er überhaupt heißt.

Der Reddit-User Marijn will von Michael Hädrich wissen, ob seine frühere Band FEX den Song produziert haben könnte. Der Musikproduzent realisiert schnell: Bei dem gesuchten Song handelt es sich tatsächlich um den FEX-Titel "Subways of Your Mind", geschrieben von seinem alten Bandkollegen Ture Rückwardt.

Rätsel gelöst: Song von Band Fex aus Kiel

"Wir haben den Song 1983 im Studio aufgenommen. Dass er so lange gesucht wurde, hat mich natürlich erst mal fassungslos gemacht", berichtet Michael Hädrich, der sich nach der Nachricht sofort bei seinen alten Bandkollegen Ture Rückwaldt und Norbert Ziermann meldet. FEX hatte sich 1985 aufgelöst, als der große Erfolg ausblieb. Hädrich selbst lebt seitdem in München. Doch der Kontakt zwischen den Musikern ist nie ganz abgebrochen. Diese Woche sind sie zufällig in Kiel verabredet, wo Ture Rückwaldt und Norbert Ziermann noch immer leben. Michael Hädrich sitzt im Zug von München nach Kiel, als er sich selbst beim NDR meldet und das Rätsel auflöst. Denn beim NDR Radio nimmt die Geschichte in den 1980er-Jahren ihren Lauf.

Die Suche beginnt mit einer Kassette

1984 läuft im NDR Radio ein Song, der dem jungen Darius aus Wilhelmshaven gefällt. Er schneidet ihn auf Kassette mit, ohne sich allerdings den Namen des Songs zu notieren. Jahre später versucht er gemeinsam mit seiner Schwester Lydia, den New-Wave-Song zu identifizieren. 2007 lädt Lydia schließlich einen Schnipsel des Songs im Netz und hoch und bittet User in Foren wie Reddit und Discord um Hilfe. Es entsteht ein weltweiter Hype.

17 Jahre lang laufen alle Spuren ins Leere

Jahrelang suchen Internetuser nach den Ursprüngen des Songs. Sie fragen bei Radio-Moderator Paul Baskerville um Hilfe oder durchforsten Archive auf der Suche nach dem Titel des Songs. Alles ohne Erfolg. Mehrfach melden sich zwar Musiker, die den Song geschrieben haben wollen. Doch alle fliegen irgendwann als Trittbrettfahrer auf.

Band hat Originalkassetten vom Song "Subways of Your Mind"

Michael Hädrich und seine Band-Kollegen sind die ersten, die tatsächlich Belege vorweisen können. Sie haben einen Live-Mitschnitt von einem Auftritt 1985 im Paderborner Club "Roxy". Darauf sei Ture Rückwaldts Stimme eindeutig zu erkennen, so die Band. Außerdem besitzen sie auch noch die Original-Kassette von 1983, als sie den Song "Subways of Your Mind" zum ersten Mal in ihrem Kieler Probenraum aufgenommen haben. Das Mysterium um den rästelhaften Song ist damit nach 17 Jahren Internetsuche gelöst.

Mögliches Comeback des Songs

Das Rätsel und seine Auflösung könnten jetzt sogar zu einem Band-Comeback führen. "Wir überlegen gerade gemeinsam, ob und wie wir "Subways of Your Mind" neu aufnehmen", erzählt Michael Hädrich. Am Donnerstagnachmittag wollen er und seine Bandmitglieder den Song aber erst mal wieder im Radio zum Besten geben - a cappella auf NDR 1 Welle Nord. "Wir haben seit fast vierzig Jahren nicht miteinander gespielt, aber das wird schon. Wir nehmen das jetzt einfach mit", lacht Michael Hädrich.

