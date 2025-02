Mitch Ryder: Neues Album "With Love" zum 80. Geburtstag Stand: 21.02.2025 17:45 Uhr Bald 80 Jahre alt wird Mitch Ryder, mit bürgerlichem Namen heißt er William Levise. Uli Kniep porträtiert den Musiker aus Detroit - und stellt sein neues Album "With Love" vor, das heute erschienen ist.

von Uli Kniep

Er gehört zu den wichtigsten Musikern, die den Sound der "Rock-City" Detroit prägten: Mitch Ryder landete Mitte der 1960er-Jahre erste Hits wie "Jenny Take A Ride", bevor er mit dem Auftritt in der "Rocknacht" 1979 in Essen zu einer Kultfigur in Deutschland wurde.

Nun wird Mitch Ryder am 26. Februar 80 Jahre alt und ist wieder hierzulande auf Tournee. Zeitgleich erscheint sein neues Album "With Love".

Eröffnung des Konzertes: Gegen die Mächte des Alterns

Wenn Mitch Ryder heute vorsichtig tastend auf die Bühne kommt, sich auf seinen Hocker setzt und mit dem neuen Titel "Lilly May" sein Konzert eröffnet, schwankt der Fan einerseits zwischen einem Bangen, ob der ältere Musiker knapp zwei Stunden Konzert körperlich durchhält und andererseits einer aufrichtigen Sympathie für diesen tapferen Kämpfer gegen die Mächte des Alterns. "Unser Geist sollte nie aufhören zu träumen, nur unser Körper kann dabei hinderlich sein. Aber klar, irgendwann kommt jeder an den Punkt, da das Leben endet."

Sein neues Album hat Mitch Ryder nach langer Zeit wieder einmal in seiner Heimat Michigan aufgenommen, und der namhafte Produzent Don Was hat es hervorragend verstanden, den zehn Eigenkompositionen spannende Arrangements und einen großartigen Sound zu verpassen. Neben Bluesrock und typischen Detroit Soul klingt sogar Latin Music an, garniert mit Saxofon- und Gitarrensoli erster Güte.

Mitch Ryders intelligente Texte haben oft einen sehr persönlichen Hintergrund, so wie in "One Monkey", wie er es erklärt: "Dieses Stück handelt von meiner zeitweiligen Drogenabhängigkeit. Das Wort smack steht für Heroin."

Als weißer Musiker in der R'n'B-"Hall Of Fame"

Im Jahr 2017 wurde er in die amerikanische Rhythm'n'Blues-"Hall Of Fame" aufgenommen - eine Ehre, die bis dahin fast ausschließloch schwarzen Musikern zuteil wurde: "Ich bin nur einer von zwei Weißen, die das geschafft haben - der andere ist Elvis".

Mit seinem neuen Album "With Love" rechtfertigt Mitch Ryder ein weiteres Mal das Lob, und offenbar gelingt es ihm nach vielen Jahren der Bedeutungslosigkeit in seiner Heimat, im hohen Alter auch in den USA noch einmal Fuß zu fassen. So könnte er einst in Frieden gehen - so wie er sich in "Just The Way It Is" wünscht: "Der Text aber behandelt die Frage, wie man diesen Planeten in Frieden verlässt, wenn die Zeit gekommen ist", sagt Ryder.

