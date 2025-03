Mireille Mathieu: Ein letztes "au revoir" in Hamburg Stand: 20.03.2025 14:59 Uhr Sie ist der "Spatz von Avignon", die Frau mit der unvergleichlichen Stimme und auch der unvergleichlichen Pagenfrisur - Mireille Mathieu. Jetzt will sie kürzer treten. In der Hamburger Elbphilharmonie gab die Französin ihr letztes Deutschlandkonzert.

von Danny Marques Marçalo

Mittlerweile ist die Sängerin 78 Jahre alt und plötzlich heißt es: Sie wolle kürzer treten. Das Konzert in der Hansestadt soll wohl der letzte Auftritt in Deutschland gewesen sein. Dementsprechend war es ein emotionaler Abend. Kaum hat sie den ersten Fuß in den Saal gesetzt, da stehen schon alle Gäste und feiern die Französin. Sie trägt ein goldenes Pailliettenoutfit und natürlich "Le Frisur", ihren schwarzen Pagenschnitt. Dann singt der "Spatz von Avignon", so wie Mireille Mathieu es immer getan hat.

"Das deutsche Publikum wird mir fehlen"

Über zwei Stunden geht Mireille Mathieu durch ihr Repertoire, oft unterbrochen von Standing Ovations und unzähligen Blumen, die ihr Fans zur Bühne bringen. Die wiederum werden von ihrem Team in ihrer Garderobe gelagert, so dass das Interview nach dem Konzert in einem gefühlten Blumenladen stattfindet.

Wie es ihr nach dem angeblich finalen Deutschlandkonzert denn nun gehe? "Ich bin glücklich, das ist ein außergewöhnlicher Saal. Das kann man allenfalls mit der Scala in Mailand, der Oper dort, vergleichen. Was das letzte Konzert angeht, wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages wiederkommen, denn das deutsche Publikum wird mir fehlen." Das Publikum ist bunt. Ein Mann ist extra aus dem französischen Metz angereist und begeistert. Andere Gäste freuen sich, sie endlich mal live erlebt zu haben.

Mireille Mathieu: Auch mit 78 noch Lampenfieber

Die Schritte fallen Mireille Mathieu nicht mehr so leicht. Sie sagt, sie müsse sich eigentlich operieren lassen, habe aber Angst, dass etwas schief gehen könnte. Dennoch hat sie diesen Abend vollkommen im Griff. Singt in alle Richtungen des Publikums, das im großen Saal ja 360 Grad um sie herum sitzt. Eine "Kleinigkeit" hat Mireille Mathieu all die Jahre nicht in den Griff bekommen. "Ich habe Lampenfieber. Ich komme dann aber immer früh zum Konzertort und bereite mich vor. Aber ich habe es auch nach 60 Jahren noch, ich frage mich jedes Mal, ob ich gut sein werde."

Sternenhimmel mit Taschenlampen

Am Ende ruft Mireille Mathieu dazu auf, dass alle ihre Handys rausholen sollen, um einen Sternenhimmel mit ihren Taschenlampen zu machen. Ein Gänsehautmoment. Angeblich war es das letzte Deutschlandkonzert von Mireille Mathieu, so richtig glaubt man das nicht. Die Frau hat offensichtlich noch zu viel Lust. Die Fans auch. Chapeau!

