Mendocino, Hossa und Tränen lügen nicht: Sänger Michael Holm wird 80

Mit Ohrwürmern wie "Mendocino" oder "Tränen lügen nicht" hat sich Michael Holm ins kollektive Musikgedächtnis der Deutschen gesungen. Heute feiert der Sänger, Texter und Produzent seinen 80. Geburtstag.

Michael Holm ist einer der erfolgreichsten Schlagerinterpreten überhaupt. Doch sein Schaffen reicht weit über seine großen Hits hinaus. 1943 in Stettin geboren, gründete er bereits mit 15 Jahren seine erste Band. Neben seiner musikalischen Laufbahn begann der Schlagersänger auch ein Jura-Studium, fokussierte seinen Blick jedoch weiterhin auf die Karriere in der Musikbranche - von Auftritten in jungen Jahren in den Kneipen der amerikanischen GIs in Erlangen, über die ZDF-Hitparade, bis hin zur internationalen Produzentenkarriere. Für viele andere Stars hat er ebenfalls Songs geschrieben und produziert.

So festigte sich schnell sein Status als Sänger, Produzent, Texter und Entertainer - gern mit dem Halstuch als modischem Detail auftretend. Michael Holm sang "Barfuß im Regen", "My Lady Of Spain" und "Tränen lügen nicht". Er war Dauergast in der ZDF-Hitparade, in Ilja Richters Show "Disco", überhaupt in allen Shows, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen ausstrahlte. Wie er selbst sagte, wollte er Erfolg haben und Geld verdienen: "Es gibt Kollegen von mir, die haben Kunst lieber und glauben, Kunst messe sich daran, dass sich kein Hit einstellt. Mir war es immer lieber, von meiner Arbeit auch leben zu können."

Dass er sich auch den Rex-Gildo-Schlachtruf "Hossa" ausgedacht hat, wissen aber nur wenige: Er ist der Texter des Schlagerklassikers "Fiesta Mexicana". Auch für Howard Carpendale, Peter Maffay, Mary Roos, Roy Black oder Guildo Horn schrieb er Hits. Als in Deutschland Mitte der 80er-Jahre kaum noch jemand Schlager hören wollte, komponierte er, inspiriert von einer Südamerikareise, Instrumentalmusik. Vor allem in Japan, Korea und in den USA war er damit erfolgreich, dreimal wurde er für den Grammy nominiert.

Auch die ESC-Geschichte hat der Sänger geprägt: 1973 nahm Holm mit zwei Titeln am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil: Der Song "Das Beste an dir" erreichte den neunten, "Glaub' daran" den zwölften Platz. 1975 schrieb er den Text zu Joy Flemings Wettbewerbsbeitrag "Ein Lied kann eine Brücke sein", der Kultstatus erlangte. Ebenso schrieb er den Text für Zarahs Beitrag "Don't Say Goodbye" beim deutschen Vorentscheid 2002.

Anlässlich seines Geburtstags hat Michael Holm mehrere seiner großen Hits neu veröffentlicht. Für das Album "Holm 80" konnte er mehrere Stars gewinnen, unter ihnen Michelle, Ramon Roselly oder Andreas Gabalier, die seine Hits mit ihm zusammen im Duett präsentieren. Weiteres Highlight: eine "Special-Version" des Hits "Tränen lügen nicht", die Otto Waalkes bereits 1976 mit "Dänen lügen nicht" parodierte. Sie erscheint auf der aktuellen CD erstmals als Duett-Fassung.

Sein aufregendes Leben lässt Holm zudem in einer erst kürzlich erschienene Autobiografie Revue passieren. "Rückkehr nach Mendocino" ist eine Zeitreise durch die Welt des Schlagers und der Popmusik. Mit 80 Jahren sieht Holm immer noch aus, als fahre er gleich nach Mendocino.

