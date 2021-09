Stand: 21.09.2021 18:59 Uhr Mavi Phoenix: Lobeshymnen für den Österreicher

Mavi Phoenix tritt am 22. September beim Reeperbahn Festival 2021 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Kooperation mit ARTE viele Konzerte im Video-Stream und präsentiert etliche davon im Anschluss als Video-on-Demand.

Der österreichische Musiker hat schon mit Musikgrößen wie Milky Chance oder Bilderbuch kooperiert. Der 25-Jährige kombiniert treffsicher Rap, Hip-Hop und Pop mit zeitgenössischen R'n'B-Elementen. Selbst die amerikanischen Feuilletons loben Phoenix über den grünen Klee, der sich nach dem viel zu jung verstorbenen Schauspieler River Phoenix benannt hat.

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2021 Von Joy Denalane bis Bruckner: Vom 22. bis 25. September zeigt NDR.de in Kooperation mit ARTE Highlights im Livestream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 22.09.2021 | 07:40 Uhr