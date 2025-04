Macklemore bei Deichbrand: Zentralrat warnt vor "antisemitischer Propaganda" Stand: 08.04.2025 17:32 Uhr Der Zentralrat der Juden warnt jüdische Besucherinnen und Besucher vor dem Deichbrand-Festival in der Nähe von Cuxhaven. Als Grund nennt er den geplanten Auftritt des US-Rappers Macklemore.

In Songtexten und Videos finde sich "antisemitische Propaganda", teilte der Zentralrat der Juden am Dienstag in einem Instagram-Post mit. In einem seiner Videos werde eine Parallele zwischen einem historischen Bild mit einem Jungen aus dem Warschauer Ghetto und dem eines palästinensischen Jungen im Westjordanland gezogen. Der Zentralrat wirft dem Rapper vor, den Holocaust zu verharmlosen.

Festival sei "kein sicherer Ort für Jüdinnen und Juden"

"Beim Rapper Macklemore trifft Popkultur auf Antisemitismus", sagte ein Zentralratssprecher. "Der große Aufschrei bleibt nicht nur aus, sondern verkehrt sich in sein Gegenteil und so eröffnet der Rapper ein beliebtes Musikfestival in Norddeutschland." Damit sei das Festival bei Cuxhaven kein sicherer Ort mehr für Jüdinnen und Juden. Der Rapper aus Seattle hatte unter anderem im vergangenen Jahr einen pro-palästinensischen Song veröffentlicht, in dem er Israel Apartheid vorgeworfen hatte. Zudem hatte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Haggerty heißt, an pro-palästinensischen Demonstrationen in Washington teilgenommen.

Antisemitismus-Beauftragter: "Macklemore sollte wieder ausgeladen werden"

Auch der Antisemitismus-Beauftragte des Landes Niedersachsen, Gerhard Wegner, sieht den Auftritt des US-Amerikaners kritisch: "Macklemore sollte wieder ausgeladen werden." Der Rapper verknüpfe seine rassistische Haltung mit einer kruden Kritik an Israel. Wegner zufolge werfe der Rapper Israel vor, einen Völkermord zu betreiben, "ohne auf die genozidalen Absichten der Terrorgruppe Hamas auch nur hinzuweisen". Mit dieser Haltung sei der Rapper gefährlich und sollte nicht auftreten.

"Atmosphäre kann für Jüdinnen und Juden gefährlich werden"

Sollte Macklemore pro-palästinensische Songs spielen, könne das die Stimmung verändern. "Solche Lieder steigern die Atmosphäre, dann sind die Leute jubelnd und begeistert dabei, so einen Mist möglicherweise sogar mitzusingen", sagte Wegner dem NDR Niedersachsen.

"Und wenn dann in solch einer Situation Jüdinnen und Juden als solche erkenntlich sind, durch einen Davidstern oder durch eine Kippa, dann ist das wirklich gefährlich für sie." Er fordert daher Polizeipräsenz, um Jüdinnen und Juden vor Bedrohungen zu schützen. Wegner wolle zeitnah mit den Veranstaltern des Deichbrand-Festivals sprechen.

Deichbrand-Veranstalter reagieren uneindeutig

Die Reaktion der Festival-Veranstalter bleibt bislang uneindeutig. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es zwar, man nehme die Kritik ernst und setze sich mit den Bedenken auseinander:

"Für uns gilt immer, was wir auch in unserem Awareness-Konzept seit Jahren festgehalten haben: Auf dem Deichbrand Festival sollen sich alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Religion, Alter oder Fähigkeiten - akzeptiert und natürlich auch sicher fühlen. Diskriminierung in jeglicher Form, darunter Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Ableismus oder übergriffiges Verhalten, tolerieren wir nicht."

Andererseits erklärte Festivalsprecherin Lena Zielinski auf Anfrage des NDR, es sei richtig, dass Macklemore sich regelmäßig zur Situation im Nahen Osten äußere, die zu unterschiedlichen Reaktionen führten, zugleich habe er immer wieder betont, wie wichtig ihm künstlerische Freiheit sei: "Eine Diskussion, die wir so ja schon kennen, die, das hat sich immer wieder gezeigt, schwierig und komplex ist." Macklemore wird auf der Website des Festivals, das seit 2005 in der Nähe von Cuxhaven stattfindet, weiterhin als Headliner angekündigt.

Fürst sieht keine Gefahr für jüdische Deichbrand-Besucher

Michael Fürst, der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, sieht - anders als der Zentralrat der Juden - keine direkte Gefahr für Jüdinnen und Juden beim Deichbrand-Festival. Er betont aber: "Wenn dieser Rapper bewusst eingeladen wird, in Kenntnis dessen, was er singt, dann würde ich schon sagen, das überschreitet eine Grenze." Und diesem Fall müsse man den Veranstaltern sagen: "Hier überschreitet ihr die rote Linie."

